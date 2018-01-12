兩大糾結 劉世芳退選真正的心內話…

2018-01-12 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



劉世芳（左）昨宣布退出初選，支持者擁抱表達不捨。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 很少激動到眼眶泛淚的劉世芳，昨天宣布退出高雄市長民進黨內初選後，和支持者相擁而泣，箇中原因，一方面是不捨高雄市長陳菊受傷，另方面是看到其他縣市民進黨初選殺氣騰騰，內心萬般感慨。

決定投入高雄市長民進黨內初選以來，劉世芳南北奔波，早出晚歸，傾全身拚勁爭取民眾支持，街頭看板最近一個多月才更新，競選團隊聽到她退出都大吃一驚。

劉世芳二○○八年開始「進駐」陳菊團隊，陳菊託付辦理世運的重任，她對內對外都不負使命；劉世芳有自己處事的堅持，當上高雄市副市長後，就事論事作風被許多官員批評「壞剃頭（不好相處）」。

陳菊任期將屆，很多市政理想未完成，劉世芳決定投入市長選舉，希望能延續陳菊在南方打造的大局，從基層拜訪到電視辯論，都強調對陳菊施政的延續，陳菊也不諱言力挺，團隊並「協助」劉打造問政績效，例如爭取黃線捷運、新台十七線等。

也因陳菊力挺，民進黨內許多和初選有關的「刀光劍影」衝著陳菊而來，立委管碧玲還曾直言不希望今年市長選舉是陳菊的延長賽。黨內競爭，劉世芳倒沒有驚慌，仍按自己的步調準備初選，直到「花媽心內話」出版。

「花媽心內話」當中有關二○○六年高雄市長黨內初選的過程，掀開民進黨派系之爭的滾鍋，陳菊成為箭靶，書中提及高雄市前代理市長葉菊蘭不悅，行政院前院長謝長廷覺得自己在書中被「妖魔化」，話說得很直白。

看到同黨同志對陳菊有許多「異見」，劉世芳努力在很多場合為陳菊解釋，可惜不信者恆不信，陳菊累積的政治資望大受影響，劉世芳並不樂見此情況持續，是不是繼續參選的信念已有所動搖。

最近另有縣市初選，劉世芳看到同黨之間幾乎殺紅眼，心情更沉重。

她曾向競選團隊說，黨內初選有必要選到這種地步嗎？既不希望陳菊因挺她而成為靶心受傷，也不樂見初選刀刀見骨，在和花媽懇談後，劉毅然決定退出。