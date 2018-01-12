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愛將退選 陳菊含淚：想當桶箍 卻成箭靶

2018-01-12 00:17聯合報 記者凌珮君蔡孟妤／高雄報導

立委劉世芳宣布退選，高雄市長陳菊顯得不捨，也感謝劉世芳為團結民進黨做出決定。 記...
立委劉世芳宣布退選，高雄市長陳菊顯得不捨，也感謝劉世芳為團結民進黨做出決定。 記者劉學聖／攝影
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昨天下午二點，在愛將劉世芳臉書宣布退出初選還未舉行記者會之前，高雄市長陳菊在官邸緊握劉世芳的手，以九十度的鞠躬，向趕來官邸的競選幕僚及各後援會長道歉。

兩人紅著眼眶說「對大家就拍謝！」現場傳出哽咽聲。 「我很掙扎、也很無奈！」陳菊坦言，子弟兵劉世芳退出初選，她經過數夜長考、輾轉難眠，做出「尊重」的痛苦決定。

「為了民進黨團結和諧，退後一步就是向前」，陳菊說到這，眼淚數度奪眶而出。就像她在聲明稿所說，劉世芳前幾天來找她，說明決定不去登記初選。她很難過也深深不捨。因為這些年劉為高雄付出的一切，她都看在眼裡，疼在心底。

陳菊這深深一鞠躬，不僅是為避免打擊菊系支持者士氣，也是為了愛將劉世芳。「人生無奈的事情很多」， 陳菊說，原希望劉世芳選市長是「為公」，卻被有心人抨擊是「為私」 ，她不後悔出書，但被曲解為初選派系之爭的工具，她始料未及。

劉世芳退選，政壇馬上傳出是因民調落後；但陳菊表示並非主因，劉要參選仍有空間，主要是初選情勢演變到刀刀見骨的派系廝殺，她最不樂見。

近來民進黨陷入勞基法一例一休抗爭不斷困境，若再因高雄市長初選導致黨內分裂，使民進黨二○一八大選陷入困局，將影響視為蔡政府期中考的年底縣市長選選。

劉世芳決定退選前，曾多次與陳菊商談，劉認為初選已傷害到陳菊，陳菊勸劉不必在意「花媽心內話」一書引發的風波，鼓勵她續選，但劉表示，一旦登記即無法退選，以陳菊愛護之心，勢必迫使花媽站第一線，成眾矢之的。

陳菊表示，她支持劉世芳的初心是為市民舉才，但初選情勢演變到「陳菊成為競選主角」，其他派系紛紛劍指她而來 。她原希望可做團結民進黨的「桶箍」，卻被誤會只為新系謀算，成為黨內矛盾的箭靶。

對外界塑造大老介入選舉的「昔日謝、今日菊」假象，陳菊十分在意。幕僚建議，為初選站到第一線，即使勝選，也勢必造成南方派系分裂，對民進黨執政和打未來大選恐是七傷拳。陳菊顧大局，只能在矛盾中取捨。

「民進黨還有更大的戰場要打」，陳菊說，她接受劉世芳顧全大局不登記初選，但希望劉莫忘初衷，堅守追求的民主價值，「戰士沒有退出戰場的權利，但可以轉換戰場，繼續努力。」

陳菊劉世芳民進黨花媽心內話選舉
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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