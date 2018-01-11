【重磅快評】花媽多年培養愛將 卻進不了市長室

2018-01-11 16:35 聯合報 主筆室



民進黨立委劉世芳稱因不捨陳菊因支持她而飽受攻擊，決定退出高雄市長黨內初選。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

陳菊愛將劉世芳今天拋出震撼彈，宣布退出民進黨高雄市長初選，她稱因不捨陳菊因支持她而飽受攻擊，也因深愛高雄而忍痛退出初選，綠營人士轉述陳菊說法，表示陳菊感謝劉世芳的決定，並強調團結；但熟悉內情者皆知，雖有陳菊力挺，但劉世芳的民調始終拉不上來，棄劉是必然的結果。

陳菊主政高雄十一年餘，是歷來任期最長的高雄市長，名副其實的南霸天，基層實力在綠營中無人能岀其右，以她為首的高雄幫在當今政壇呼風喚雨，各據一方，連蔡英文總統都得敬她三分。

陳菊有如今局面，是她迭經民主洗禮奮鬥而來，不容他人置喙，但在她任期即將畫上句點之前，她卻指定了市長接班人，一副非劉世芳不可的態勢，僅管嘴裡否認，但高雄人眼睛雪亮，結果多數民意決定不埋單，可以說是她從政之路的一大挫敗。

高雄人挺陳菊而不支持劉世芳，箇中原因耐人尋味，但這就是鐵板釘釘的民主，陳菊花費心思為劉世芳鋪陳市長之路，站台、作球無所不至，去年底還出書《花媽心內話：陳菊4000天》，欲為劉世芳灌注最大能量，沒想到卻遭謝長廷反擊，效果適得其反，也壓垮了劉世芳的選情。

陳菊再強，總不能為劉世芳披褂上陣退敵，初選領表前夕，劉世芳選擇在台北政壇籠罩勞基法紛爭之際，丟出退出市長初選的訊息，多多少少降低政治後座力，也算是對陳菊的最後些許回報。

劉世芳沒把話說死，表示雖退出民進黨初選，仍不忘強調為高雄打拚、為台灣奮鬥，要和朋友在不同的戰場上為共同的信仰繼續努力；以陳菊打造高雄幫的作風及實力，日後勢必會為劉世芳有所安排，看倌不妨拭目以待。

陳菊為台灣民主奮鬥的貢獻已寫進歷史，但指定接班人的作法卻開了民主倒車，高雄人願意把票投給陳菊並讓她連任市長，但不代表也會支持她指定的接班人，就如同當年李登輝屬意連戰為接班人，但人民頭家不點頭，天王老子指定也沒用。