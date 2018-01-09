國民黨初選全民調…新北有雜音 台東饒慶鈴出線

前台北縣長周錫瑋昨呼籲國民黨初選應有黨員投票，還批有全民調就不辦黨員投票「是一個笑話」，但新北黨部強調，全民調不會更改。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨定調新北市長及台東縣長黨內初選採全民調，孫文學校昨開記者會，訴求縣市長初選需辦黨員投票並應排綠；台東縣則在昨天依據全民調結果，確定由縣議會議長饒慶鈴出線，將代表國民黨角逐台東縣長。

針對新北市提名全民調有雜音，國民黨新北市黨部主委李乾龍回應，黨中央已定調採全民調，會按機制走下去。

年底台東縣長選舉提名，國民黨中央昨天下午邀台東縣議長饒慶鈴、立委廖國棟進行協調，最後依民調結果由饒慶鈴勝出，國民黨將正式提名饒慶鈴參選台東縣長。

饒慶鈴表示，感謝廖國棟提攜後進。廖國棟表示，他尊重民調結果，會全力協助饒慶鈴。

相較台東縣，新北市的初選全民調，國民黨內部仍有雜音。孫文學校總校長張亞中表示，黨員是政黨的主人，政黨要推派候選人，黨員有權和責任表示意見，再多權宜之計，都不能剝奪黨員權益，且全民調如沒排綠，等於放任不同政治信仰的人影響黨內初選。

周錫瑋則表示，有全民調就不要辦黨員投票「是個笑話」，黨員不能表達意見，怎麼會真正支持推出的候選人，且初選沒有辯論、沒有平台讓參選者向民眾報告政策理念，如何爭取認同？

李乾龍說，之前曾與周錫瑋、侯友宜多次就初選全民調協調，兩人都同意，全民調時間訂在春節過後，也經雙方認可。「說話就要算話」李乾龍強調，既然當時兩人都同意，黨中央也已定調，就不能因某些人的意見而更改。