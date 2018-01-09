民進黨宜縣長提名…江永和喊參選 三鄉聯盟破局

2018-01-09 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ／宜蘭報導



宜蘭縣「三鄉聯盟」去年推選冬山鄉長謝燦輝（右）爭取民進黨提名，結果破局，聯盟成員之一的員山鄉長江永和（左）也表態參選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 宜蘭縣長選舉，民進黨提名之爭愈演愈烈；去年「三鄉聯盟」決共推冬山鄉長謝燦輝參選，不料聯盟成員之一員山鄉長江永和違反協議，決定投入選戰，讓聯盟夥伴傻眼。江永和說，計畫趕不上變化，他要勇於承擔。

宜蘭縣長選舉民進黨表態爭取提名的有立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝，謝是去年七月由三鄉聯盟推舉參選，至於代理縣長陳金德是否參選？陳尚未表態。本月十五日民進黨開始辦理縣長黨內初選登記，員山鄉長江永和昨突然宣布也要參選。

宜蘭縣冬山鄉、員山鄉、三星鄉都是民進黨執政，鄉長連任屆滿，原本三人都想要參選縣長，後來成立三鄉聯盟，共推冬山鄉長謝燦輝出馬，謝背負著另兩名伙伴的期許，連月來勤走基層。

江永和前天拜會謝燦輝，謝原本以為江永和要替他加油，「但一見面就說他要投入縣長選舉」，讓人很意外。謝燦輝說，政治人物首重誠信，提醒江永和必須小心面對外界質疑，參選是每個人權利，他平常心面對。

據了解，下屆宜蘭縣長選舉，目前國民黨情勢暫時看好，民進黨各方人選的支持度都落後藍營，面對選情低迷，一直有人勸進江永和出馬，江一直很相信宗教命理，觸動他違反協議並參選縣長，緣於證嚴上人開釋。

「箭在弦上，不得不發」，他說，因時空不同，計畫趕不上變化，他要勇於承擔，近日將召開記者會說明，十九日辦理參選登記。