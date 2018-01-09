國民黨基層連署 挺陳見賢參選竹縣長

2018-01-09 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



25位國民黨和無黨籍議員發動連署，支持副議長陳見賢（左二）參選新竹縣長，已宣布參選縣長的包括立委林為洲（右二）、副縣長楊文科（左一）。 本報資料照片 分享 facebook 國民黨新竹市長已有3位參選人，但新竹縣名單仍未定，立委林為洲、副縣長楊文科去年已表態參選，副議長、縣黨部主委陳見賢卻遲未表態，昨天出現轉折。

近來一周有25位國民黨籍及無黨籍議員、11個鄉鎮首長、陳姓宗親會各分會等單位，發動連署支持陳見賢參選縣長，昨天連署完畢，並將結果提交黨中央，希望陳見賢能在關鍵時刻親自上陣，並且希望黨中央能夠直接提名。

陳見賢昨天人在國外，但手機關機，無法取得回應。

國民黨中常會已通過2018年縣市長的黨內初選採全民調，對於地方連署力挺陳見賢，對外都宣布參選到底的林為洲、楊文科皆表示「尊重」，但都強調「黨中央有一定的機制，相信會照遊戲規則來走」。

有議員透露，目前國、民、民國黨三強鼎立，民進黨挾中央執政優勢，民國黨更是從國民黨離開的徐欣瑩所創，在竹縣有一定影響力，國民黨團面對強敵環伺，只能推出最強候選人應戰，部分基層希望縣黨部主委陳見賢能出來參選。

竹縣議會國民黨團書記長陳正順說，推動連署的主因，就是不希望地方分裂，主委陳見賢上任後，積極奔走促成基層幹部、鄉親的團結，這次希望透過地方各民意代表的連署，讓中央了解基層力挺陳見賢的聲音。

陳正順說，連署書昨天已完成，並繳交中央黨部，希望在縣長選舉的關鍵時刻，中央能考量地方狀況、因地制宜。

陳正順指出，連署時有事先讓陳見賢知道此事，陳的態度未支持或反對，會以黨為最重要的考量。