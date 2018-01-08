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看問題／竹縣藍營誰接班 初選須防分裂

2018-01-08 23:59聯合報 本報記者郭政芬

新竹縣基層連署力挺副議長陳見賢參選縣長。圖為元旦升旗時陳見賢（左）上台致詞恭賀新...
新竹縣基層連署力挺副議長陳見賢參選縣長。圖為元旦升旗時陳見賢（左）上台致詞恭賀新年。 記者郭政芬／攝影
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國民黨新竹縣長初選「劇情」出現新亮點，有呼聲卻始終低調的縣黨部主委陳見賢人在國外，藍營民代和在地人士卻為他備妥連署書，力挺他出馬參選，敲邊鼓、試水溫的意味濃厚，有人視陳見賢對連署行動「不反對」，等於間接表態參選意願，但面對黨中央初選全民調的遊戲規則，怎麼走下去才是關鍵。

4年前國民黨在縣市長選舉慘敗，新竹縣是北部唯三的「藍天」縣市，且在議會占多數。縣長邱鏡淳2屆任滿後，面對各方勢力圍攻，由誰接棒固守藍天，是一大考驗。

副縣長楊文科最早表態，掛出看板，也找來竹科大老背書，更獲行政院前院長張善政支持。

立委林為洲的全國能見度高，操作議題能力強，展現強烈的參選企圖心。

由於身兼縣黨部主委，副議長陳見賢雖一直有人勸進參選，但顧及黨內參選人的想法和自己必須公正的角色，從未鬆口表態。但他與黨主席吳敦義關係友好，加上深耕地方，初選也有一定勝算。如今有連署行動敲邊鼓，看來陳表態只是早晚問題，至於表態時機，綠營何時整合完畢是觀察指標。

新竹市3位國民黨市長參選人早已浮上檯面，新竹縣卻尚無交集，急壞地方基層，就怕2009年竹縣鬧分裂的歷史重演。當年黨中央提名立委邱鏡淳，議長張碧琴選擇脫黨參選，遭國民黨祭鐵腕開除黨籍，更造成國民黨內部分裂。若舊事重演，還要面對中央綠色執政、民國黨徐欣瑩搶泛藍選票，勢必有敗選風險。

國民黨在新竹縣有輸不得的壓力，初選整合將是第一道考驗關卡。

國民黨邱鏡淳選舉吳敦義林為洲
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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