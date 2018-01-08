堅稱黃偉哲擅拿手套 顏純左：說謊退初選

2018-01-08 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南報導



民進黨台南市長參選人顏純左（右）昨針對咖啡事件向黃偉哲道歉；但對於手套事件，顏表示是親眼目睹，絕無說謊。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook 民進黨台南市長初選爆出手套、咖啡事件，黨內廝殺激烈，參選人顏純左昨率服務處副主任蔡芳茹針對咖啡事件向對手黃偉哲道歉，話鋒一轉，直指親眼目睹黃拿李俊毅的手套，揚言「若有說謊，我退出市長初選；若黃偉哲說謊，也要比照辦理！」

黃偉哲競選團隊發言人郭國文回應，受害者是黃偉哲，加害者有真心道歉的誠意嗎？從黑咖啡到白手套事件，都是顏純左主導的泥巴戰，這種選舉歪風，恕不奉陪，交由黨中央依黨紀處理。

顏純左指出，他親眼目睹去年11月建案動土典禮上，他與黃偉哲坐在李俊毅後面，剪綵時黃發現自己沒手套，趁機拿走李桌上的白手套。他表示，黃前天發新聞稿稱手套事件是不實指控，若非屬實，為何黃上周六電視辯論中當眾向李道歉？

顏說，黃偉哲身為立委，未來可能是市長，須用放大鏡檢視，若「習慣性」沒東西就拿別人的，能這樣嗎？顏揚言「如果說謊，就退出初選，若黃偉哲說謊，就要比照我的要求，退出初選」。

台南市議員郭秀珠（中）昨召開記者會自清，並出示與總統蔡英文等人的合照，反問「難道跟我合照的這些人也都是黑金嗎？」 記者鄭維真／攝影 分享 facebook

昨除顏純左外，市長參選人李俊毅與無黨籍議員郭秀珠也另闢戰場，箭靶指向黃偉哲。李俊毅指出，黃偉哲在後援會高舉郭秀珠的「黑金之手」，難道要和黑金組成聯合政府？

郭昨開記者會自清屢遭抹黑，表示向來清白參選，也獲司法不起訴，秀出與總統蔡英文、前總統陳水扁等人合照，反問「難道跟我合照的這些人都是黑金嗎？」要求李俊毅道歉，已和律師研議提告。

李俊毅表示，2014年議長賄選案，李全教與郭秀珠搭配選正副議長，「黑金」是前台南市長賴清德所稱，李說，黃偉哲只有2個選擇，開除郭秀珠後援會長資格，或證明郭不是黑金。對於顏、李的說詞，黃偉哲表示不隨之起舞。