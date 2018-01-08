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國民黨新竹市長初選 民調與政見發表會日期確定

2018-01-08 19:32聯合報 記者林家琛╱即時報導

國民黨新竹市長初選候選人林耕仁、許明財、李國璋今天協議，確定元月25、26、27日3天晚上6點至9點，由三家民調公司進行。

國民黨新竹市黨部指出，候選人政見發表會將舉辦三場次，分別為元月19日（星期五）下午5點於北區法蓮廟前廣場、20日（星期六）下午4點於香山區頂福里集會所廣場、21日（星期一）下午3點於東區立功里集會所廣場舉行。

電視政見發表會候選人每人10分鐘政見發表及10秒懇託，於每日上午8點、下午午1點、晚上8點播出。

參加國民黨新竹市長初選的李國璋（左一）、林耕仁（左二）、許明財（右一）日前一同高...
參加國民黨新竹市長初選的李國璋（左一）、林耕仁（左二）、許明財（右一）日前一同高喊國民黨團結。圖／本報資料照片
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政見發表會國民黨
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