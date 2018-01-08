周錫瑋批沒黨員投票是笑話 新北黨部：全民調已定

2018-01-08 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



周錫瑋（見圖）今天出席孫文學校記者會，並表示不辦黨員投票「是一個笑話」。對此國民黨新北市黨部主委李乾龍回應，黨中央已定調初選採全民調，就會按照機制走下去。圖／本報資料照片 分享 facebook

孫文學校今天上午召開記者會，訴求縣市長初選需辦黨員投票並排綠，有意角逐新北市長初選的前北縣長周錫瑋也出席並表示，不辦黨員投票「是一個笑話」，並重申有意參選者必須透過平台發表政策、彼此辯論。對此國民黨新北市黨部主委李乾龍回應，黨中央已定調初選採全民調，就會按照機制走下去。

李乾龍透露，之前與周、侯雙方多次就初選全民調協調時，周、侯已同意接受，周的態度是「以和為貴」，侯則表示「尊重黨中央的決定」，由於黨中央已經定調縣市長初選採全民調，也有縣市已照全民調機制產生人選，不可能因為某些人的意見而更改。

李乾龍說，當初協調時也尊重雙方的想法，將全民調初選的時間訂在農曆春節過後，讓周、侯雙方都還有一段時間可以各自耕耘去努力，既然當時都同意接受了，說話就要算話，新北市黨部會照原訂的全民調機制走下去，但相關民調進行時間、民調公司家數等細節，還待進一步磋商。

李乾龍表示，明晚6點新北市29區黨部主委及黨務顧問就職，將請黨主席吳敦義授證，也邀新北市長朱立倫、副市長侯友宜、前北縣長周錫瑋到場，黨部會安排侯、周坐在吳敦義兩旁，若有機會也可能請吳、朱跟雙方再談一談，盼化解對初選的不同意見，