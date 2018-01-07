震撼！宜蘭縣員山鄉長江永和違反協議 決定參選縣長

2018-01-07 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣員山鄉長江永和決定參選宜蘭縣長，由於去年「三鄉聯盟」共推冬山鄉長謝燦輝參選，如今江永和卻違反協議投入選戰，他今天拜訪謝燦輝，說明想法同時尋求諒解，江表示，目前情況與當初不同，計畫趕不上變化。

宜蘭縣長選舉民進黨黨內初選15日起受理登記，江永和突然決定參選，引起不小震撼。民進黨內原本有冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和、三星鄉長黃錫墉有意角逐宜蘭縣長，經過協調結果，去年7月以三鄉聯盟名義，共推謝燦輝力拚黨內初選，如今江永和突然違反當時3人的協議。

「平常心面對」，謝燦輝說，江如果要參選，當初為何不早說？他可以退讓都沒關係，如今他都已經努力好幾個月，政治人物重誠信，江永和若執意參選，必須面對選民質疑，他會依照原訂計畫繼續走下去，參加黨內初選。

江永和解釋，當初推出一人出來參選的情況氛圍與現在有所不同，綠營在宜蘭縣選戰氣氛低迷，因時空不同，計畫趕不上變化，他要勇於承擔。

江永和說，昨天 (6日)由民進黨全國宗教委員會余政憲總召集人帶領林永堅，蔡裕明，蘇信華與永和等各縣市4位召集人，陪同蔡英文主席拜會證嚴上人，在慈濟精舍聆聽上人開釋，上人在眾人面前開釋一句話「現在的人休閒比修行重要」。

聽到這句話，如雷貫耳，好比一記悶拳，讓他大夢初醒。他說，適逢國政艱維，中央與地方施政，千頭萬緒，他理應如上人開釋，拋開安逸休閒心態，持先天下之憂而憂，後天下之樂而樂的理念，挺而參加宜蘭縣長黨內初選，為黨和鄉親承擔和奉獻。