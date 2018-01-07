彰化縣長選戰／藍王惠美vs.綠魏明谷 聚焦水議題

2018-01-07 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 簡慧珍 ／彰化報導



彰化縣長選戰，民、國兩黨已確定提名魏明谷（左圖）與王惠美（右圖），兩人近日聚焦「水」議題，爭取選民認同。 圖／聯合報系資料照片、王惠美服務處提供 分享 facebook

彰化縣長選戰，民、國兩黨已確定提名魏明谷與王惠美，兩人除勤跑活動，常先後推出類似議題互別苗頭、隔空交戰；近日聚焦「水」議題，爭取選民認同。

魏明谷發布已獲中央核定補助29億8000萬元，建置和美鎮汙水下水道系統，涵蓋和美鎮都市計畫區及彰化交流道特定區的和美鎮轄區，總面積約700.74公頃，第一期縣府徵收水資源回收中心用地約3公頃，今年動工，112年將完成水資源回收中心第一期相關建設、汙水管線約12公里及2400用戶接管工程。

彰化縣長魏明谷（左二）去年查看汙水下水道系統水資源回收中心等工程。 圖／本報資料照片 分享 facebook

魏縣長還強調自己的水建設，現在辦汙水下水道系統第一期建設、發包鹿港福興汙水下水道系統、準備營運二林鎮汙水下水道系統、另爭取員林市汙水下水道系統建設經費。

王惠美不約而同聚焦在開發與使用伏流水，以立委身分找自來水公司等有關單位到烏溪畔研商「伏流水」設施規畫，為彰化找出新的水源途徑。王惠美說，彰化沒天然瀑布、湖泊可興建水庫，100年曾在溪州鄉引進日本技術成功收集伏流水，卻政隨人息十分可惜。

立法委員王惠美（中）到自來水廠，了解伏流水計畫的進度。 圖／王惠美服務處提供 分享 facebook

行政院規畫在南台灣啟動高雄市開發伏流水工程，王惠美也和自來水公司討論，要求在烏溪畔鄰近福田淨水廠附近引入伏流水，貯存在大型集水桶，解決彰化長期高度仰賴中投苗水庫的困境，並呼籲未來依照彰化各生活圈用水需求開發伏流水。