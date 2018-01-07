親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
全台空汙嚴重化
藍綠各黨拚選戰
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

彰化縣長選戰／藍王惠美vs.綠魏明谷 聚焦水議題

2018-01-07 23:18聯合報 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣長選戰，民、國兩黨已確定提名魏明谷（左圖）與王惠美（右圖），兩人近日聚焦「...
彰化縣長選戰，民、國兩黨已確定提名魏明谷（左圖）與王惠美（右圖），兩人近日聚焦「水」議題，爭取選民認同。 圖／聯合報系資料照片、王惠美服務處提供
分享

彰化縣長選戰，民、國兩黨已確定提名魏明谷與王惠美，兩人除勤跑活動，常先後推出類似議題互別苗頭、隔空交戰；近日聚焦「水」議題，爭取選民認同。

魏明谷發布已獲中央核定補助29億8000萬元，建置和美鎮汙水下水道系統，涵蓋和美鎮都市計畫區及彰化交流道特定區的和美鎮轄區，總面積約700.74公頃，第一期縣府徵收水資源回收中心用地約3公頃，今年動工，112年將完成水資源回收中心第一期相關建設、汙水管線約12公里及2400用戶接管工程。

彰化縣長魏明谷（左二）去年查看汙水下水道系統水資源回收中心等工程。 圖／本報資料...
彰化縣長魏明谷（左二）去年查看汙水下水道系統水資源回收中心等工程。 圖／本報資料照片
分享

魏縣長還強調自己的水建設，現在辦汙水下水道系統第一期建設、發包鹿港福興汙水下水道系統、準備營運二林鎮汙水下水道系統、另爭取員林市汙水下水道系統建設經費。

王惠美不約而同聚焦在開發與使用伏流水，以立委身分找自來水公司等有關單位到烏溪畔研商「伏流水」設施規畫，為彰化找出新的水源途徑。王惠美說，彰化沒天然瀑布、湖泊可興建水庫，100年曾在溪州鄉引進日本技術成功收集伏流水，卻政隨人息十分可惜。

立法委員王惠美（中）到自來水廠，了解伏流水計畫的進度。 圖／王惠美服務處提供
立法委員王惠美（中）到自來水廠，了解伏流水計畫的進度。 圖／王惠美服務處提供
分享

行政院規畫在南台灣啟動高雄市開發伏流水工程，王惠美也和自來水公司討論，要求在烏溪畔鄰近福田淨水廠附近引入伏流水，貯存在大型集水桶，解決彰化長期高度仰賴中投苗水庫的困境，並呼籲未來依照彰化各生活圈用水需求開發伏流水。

水庫水資源魏明谷

相關新聞

民調太近 盧秀燕、江啟臣「延長加賽」

2018-01-07 23:11

台中市議員當網紅「空中」打選戰

2018-01-07 23:34

南投縣長選戰／藍鐵票挺林明溱 綠大咖助洪國浩

2018-01-07 23:23

咖啡風波對手致歉 黃偉哲：再研究

2018-01-07 23:09

震撼！宜蘭縣員山鄉長江永和違反協議 決定參選縣長

2018-01-07 22:39

李俊毅斥黃偉哲牽「黑金之手」 郭秀珠拿出李妻合照

2018-01-07 22:27

陳金德喊出「全民調 懇請賜票」這招讓人笑著投票

2018-01-07 21:18

黃偉哲陣營嗆送黨中央 顏純左為「咖啡事件」道歉

2018-01-07 15:36

民進黨台南市長初選爆咖啡疑雲？ 黃偉哲喊冤

2018-01-07 00:51

藍黨內民調勝出 饒慶鈴可望出征台東縣長

2018-01-07 00:25

顏純左、李俊毅質疑帶職參選 4立委：制度問題

2018-01-06 23:39

中市長初選未定 藍基層憂團結

2018-01-06 23:36

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

洪慈庸寫信給總統要求為勞基法對話 蔡英文回信了

2018-01-07 21:28

西點軍校這項鑑測好難 求好心切的陸官生被送醫評估

2018-01-07 10:37

柯P慰勤…南部警力北上支援陳抗 警：太扯了！

2018-01-07 17:14

今周刊民調 過半民眾支持勞基法修法

2018-01-07 11:25

「國軍弟兄們上戰場囉」消遣軍方訓練點閱逼近60萬

2018-01-07 19:40

震撼！宜蘭縣員山鄉長江永和違反協議 決定參選縣長

2018-01-07 22:39

翻臉無情、緩慢復健、渾身是戲 他幫「民國時」三黨點評

2018-01-07 15:57

律師率眾空投物資 醫護隔拒馬替黃國昌量血糖

2018-01-07 20:12

黃國昌感嘆政府權柄濫用：很久很久沒如此難過

2018-01-07 07:05

工頭闖入靜坐區嗆時力 黃國昌譏：警方故意放入

2018-01-07 11:13

北部阿帕契固守灘頭 中部攻擊直升機群這樣編成

2018-01-07 11:52

時代力量提告警察強拆帳篷 律師：警方秀下限

2018-01-07 17:09

陸軍首批女戰車排長 下月完成裝甲分科訓

2018-01-07 10:37

短評／聽不見勞團、立委抗議 蔡英文曾這樣批馬英九

2018-01-07 11:49

海巡署9千萬採購20架無人機 要有這樣的性能

2018-01-07 11:27

國民黨周五立院議場得而復失 曾永權今開會檢討撤守令

2018-01-07 21:33

時力再搭帳篷 回應小英：先撤離再協商 做不到！

2018-01-07 23:21

警方凌晨強拆時力帳篷 黃國昌等人直接淋雨就寢

2018-01-07 08:02

洪孟楷：博愛特區搞得像是戒嚴時代

2018-01-07 06:29

黃安：黃國昌愛表演可來娛樂圈混 但混不過我

2018-01-07 18:33

林昶佐呼籲柯文哲拆拒馬 北市府冷回應

2018-01-07 11:58

戰力提升 OH-58D戰搜直升機作戰隊成軍

2018-01-07 13:26

反勞基法修法 國民黨盼與時力聯合作戰

2018-01-07 11:29

淒風苦雨也不走 時力持續府前抗議勞基法修法

2018-01-07 14:11

短評／聽不見勞團、立委抗議 蔡英文曾這樣批馬英九

2018-01-07 11:49

逾200位學者反勞基法修惡聯署 名單與聲明看過來

2018-01-07 18:58

修勞基法 國民黨推「過勞明信片網路產生器」

2018-01-07 12:17

修勞基法引反彈 鍾沛君：拒馬已是蔡政府「無期展覽」

2018-01-07 19:00

藍拉小綠聯手？時力：尊重並考量

2018-01-07 13:29

藍委找時力合作議題 徐永明打臉：不要刷存在感

2018-01-07 11:36

民進黨為何堅決再修勞基法？妖西：應是認影響選舉有限

2018-01-07 07:42

黃國昌隔著拒馬 簽署提告委任狀

2018-01-07 16:23

時代力量府前抗議增設帳篷 遭警制止拆除

2018-01-07 06:35

移工遊行登場 反對與基本工資脫鉤

2018-01-07 14:02

鎮所會惡鬥砍光預算...這座小鎮過年沒垃圾車

2018-01-07 11:00

律師團包圍介壽派出所 要求依法律見時代力量當事人

2018-01-07 18:46

中午餓了 時力助理送便當進靜坐區

2018-01-07 15:34

移工遊行 反對與基本工資脫鉤

2018-01-07 13:29

移工大遊行 反對本勞外勞薪資脫鉤

2018-01-07 11:27

勞團明起夜宿抗議勞基法 長期抗戰

2018-01-07 20:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top