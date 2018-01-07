台中市議員當網紅「空中」打選戰

2018-01-07 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ／台中報導



民進黨市議員謝志忠（右）百忙之際仍撥空主持廣播節目，擴展粉絲數。 圖／謝志忠議員提供 分享 facebook

都會區打選戰不只勤問政與服務，「空戰」也很重要，臉書社群、line群組甚至第四台、廣播等，不少台中市議員平日就積極經營，有人忙碌之際還跨行當主持人，或自製新聞節目、質詢短影片，吸引年輕選民目光，效果不錯。

柯P靠宣傳，政治素人打贏選戰，讓許多民代體悟到宣傳重要性，除了勇於表現登上媒體版面，議員也懂得求人不如求己，自創宣傳「平台」。

屯區國民黨市議員蘇柏興最近就自創「興新聞」，服務處有團隊負責拍攝、製播，把平日問政表現、為地方爭取建設都製成新聞，在第四台與臉書播放，新聞具公信力且散播力強，知名度大開。

議員每天行程滿檔，民進黨的謝志忠和張耀中卻懂得撥時間，定期在廣播節目「開講」，跨行當主持人；不僅可宣揚理念，也增加不少粉絲。

臉書幾乎已是民代必備，但一片粉絲頁洗版，如何搏得選民眼光？議員楊正中的「議會大炮」和顏莉敏的「鄉親大聲公」粉絲頁，兩人擅長臉書短影片表達理念，簡短好看；黃馨慧每日一問的「阿慧開講」，也有固定支持者按讚。

經營臉書煞費苦心，民代要維持高點擊率有時也須搞笑或秀些生活日常；江肇國和陳世凱議員得子，臉書秀嬰兒萌照，粉絲直喊「超可愛」；美女議員吳瓊華和賴佳微都常PO美照，頗具吸睛效果。