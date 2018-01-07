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民調太近 盧秀燕、江啟臣「延長加賽」

2018-01-07 23:11聯合報 記者陳秋雲／台中報導

國民黨有意參選台中市長的江啟臣（左）與盧秀燕初選競爭激烈，但強調選後會團結一致對...
國民黨有意參選台中市長的江啟臣（左）與盧秀燕初選競爭激烈，但強調選後會團結一致對外。 圖／本報資料照片
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國民黨參選台中市長人選，原定一月底揭曉，但最近確定打「延長賽」，等農曆年後，可能與六都市長參選人一起公布。據了解，是因民調顯示盧秀燕江啟臣極接近，差距在誤差範內，黨中央才決定延長協調期，勝負更明顯免傷和氣。民進黨市長林佳龍尋求連任，強調目前專心市政。

國民黨台中市黨部主委陳明振證實此事，但強調全由黨中央決定；他說，基層都很急，希望趕快產生人選，已多次反映，但因民調太接近，黨中央思考後決定延長協調時間，讓兩人各自努力，路遙知馬力。

中市政壇人士分析，民調結果看來盧秀燕穩定成長，江啟臣則具爆發力，兩人從空汙打到市政議題頗具戰力；但民調也顯示受訪者政黨屬性綠營者，明顯支持某一方，可能有灌票干擾情況，才決定延長協調期。

盧秀燕強調，初選必須公平公開公正，以科學技術決定。江啟臣也表示尊重黨中央決定，兩人1月2日一場記者會時同聲說，市長初選是君子之爭，初選後絕不分裂。

派系目前鴨子划水，未公開表態支持哪一方，但私下動作頻頻；據悉已有派系大老著手整合。盧有派系議員及參選人陪同造勢，江直攻市區有市議會黨團書記長李中陪同市場拜票。

台中市長林佳龍爭取連任。圖為就職3周年照片。 圖／本報資料照片
台中市長林佳龍爭取連任。圖為就職3周年照片。 圖／本報資料照片
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現任市長林佳龍代表民進黨尋求連任，面對藍營來勢洶洶，他也採一步一腳印，全市600多里逐一拜訪說明，每晚跑2、3個里搏感情。他表示會專注市政，拿出成績贏得市民肯定，認真拜訪全市每一里，這是國民黨市長參選人無法做到的。

江啟臣盧秀燕林佳龍

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