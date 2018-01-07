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咖啡風波對手致歉 黃偉哲：再研究

2018-01-07 23:09聯合報 記者謝進盛綦守鈺／台南報導

不滿「咖啡事件」遭抹黑，黃偉哲陣營嗆送黨中央處理， 顏純左陣營下午道歉。 圖／翻...
不滿「咖啡事件」遭抹黑，黃偉哲陣營嗆送黨中央處理， 顏純左陣營下午道歉。 圖／翻攝自郭國文臉書
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民進黨台南市長前天初選辯論後，立委黃偉哲顏純左陣營透過LINE群組散布指稱「順手帶走」李俊毅的咖啡，黃昨除發新聞稿駁斥，並稱已蒐集相關事證，將送黨中央選對會處置，與律師研議追訴法律責任。

顏純左昨透過新聞稿表示，辦公室副主任蔡芳茹未經過他許可，擅自發出訊息，他代表競選團隊向黃偉哲致歉。

蔡芳茹表示，辯論時看到李俊毅陣營有買咖啡，隨即網路流傳黃偉哲提咖啡的照片，她看到後以為咖啡是李俊毅陣營買的；未告知顏純左，即讓辦公室網路小編以顏純左LINE官方網站發出，惹出風波後，她誠心向黃偉哲致歉，並自行退出民進黨。

黃偉哲指出，民進黨台南市長初選，不容造謠抹黑，為遏止歪風，該送黨紀的交黨紀、該訴諸法律的也不會姑息，以維護民進黨形象。

黃昨出席永康後援會成立大會，前副總統呂秀蓮讚許黃在辯論會上表現，並為他成為黨內攻訐目標感到不捨。

黃偉哲說，他從政以來，清廉自持，竟成為黨內同志攻訐造謠的來源，相信廣大支持者也深感痛心。

對於咖啡事件，黃偉哲感慨，對方未查證，在他出示購買發票後，顛倒是非的訊息仍持續在網路散播，令人遺憾。

「不該出事了，就推給競選團隊」，黃偉哲表示，希望黨內初選是君子之爭，雖然對方道歉，將與律師、競選團隊研究如何處理。

黃偉哲咖啡民進黨顏純左呂秀蓮

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