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俞大維故居存廢 丁守中請「管爺」管一管

2018-01-06 20:00聯合報 記者楊正海╱即時報導

溫州街22巷4號台大教職員宿舍「俞大維故居」指定市定古蹟，將提報國定古蹟，送往文...
溫州街22巷4號台大教職員宿舍「俞大維故居」指定市定古蹟，將提報國定古蹟，送往文化部審查。圖／台北市文化局提供
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中研院院士管中閔當選台大校長，宣布參選台北市長的前立委丁守中今在臉書向「管爺」喊話，希望他能以過去的爭議為鑑，全力支持繼續保存俞大維故居，讓俞大維故居繼續說故事。

北市大安區「溫州街22巷4號」（俞大維故居）地主分別屬台灣大學和部分自然人，原規畫都市更新，與建商將共同開發，去年11月北市文化局召開文資審議會，委員投票同意，通過指定為「市定古蹟」，開發案受阻，建商表示將依法律途徑爭取權益，故居能否保存，仍有變數。

丁守中說，一座城市之美，在於存在許多能説出故事的地方。堂堂台灣大學，豈可為了開發土地不知保存文物故居的重要性？這也是過去各界無法接受台大相關規劃的主要原因。

他指出，俞大維故居原係保存良好的日式住宅，先後有台北帝國大學最後一任文政部部長世良壽男、前台大教授俞大綵（故台大校長傅斯年妻、俞大維之妹）、國防部長俞大維以及故台大總務長許文富一家居住過，絕對有文史保存的價值。

同時，丁守中也表示，俞大維故居正好位於台北市獨立書店眾多的溫羅汀文創區塊，花木扶疏，更是互為增色，如是當保存活化，也將是台北最具人文歷史風情的區域之一。

丁守中強調，過去他也曾努力保存陽明山美軍宿舍、天母白屋及羅友倫故居。未來也會基於這個理念推動市政，因為他始終認為，一個城市要保存更多有故事的地方，人文景觀才會更美更豐富。

俞大維台大丁守中

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