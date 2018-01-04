國民黨花蓮縣黨部表決通過 徵召徐榛蔚選縣長

2018-01-04 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



國民黨花蓮縣黨部今舉行委員會議，與會委員一致表決通過，建議黨中央徵召現任不分區立委徐榛蔚，代表國民黨參選2018花蓮縣長選舉。縣黨部主委鄒永宏表示，待提報中央提名協調小組通過，預估農曆年前中常會應會通過提名。

鄒永宏表示，徐榛蔚地方經營厚實、形象清新親切，就任立委後認真問政，積極爭取花蓮縣各項建設、監督中央政府，服務績效有目共睹，也深獲民眾支持與信賴，今天表決時，獲得會議全數委員認同，一致通過建議黨中央黨部徵召她代表國民黨角逐下屆縣長。

徐榛蔚得知縣黨部委員會支持也發出聲明表示，如果當選縣長，要讓花蓮站上國際舞台，一起振興花蓮區域經濟、拚觀光，打通花蓮任督二脈，並計畫推動縱谷花海特區為全國休閒觀光勝地等政策，爭取更多經建、社福、藝文及交通等經費，打造花蓮美麗新故鄉。

徐榛蔚回顧2017年民進黨執政帶來的災難，是台灣民主最黑暗的時刻，對於民進黨執政缺失，各種朝野協商只是形式，一字不改、一點不讓。她要和請鄉親一起團結起來向橫流挑戰，未來她將在交通、觀光、學子回鄉、家族團圓都要帶領花蓮鄉親更多希望和期待。