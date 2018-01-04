不只政見會！ 民進黨高市長初選擬參選的立委挺辯論

2018-01-04 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長選舉民進黨內初選民調確定3月5日到9日進行，在此之前民進黨中央黨部會和參選人協調政見發表會事宜。高雄市5位已表態參加初選的立委中，趙天麟、林岱樺、管碧玲期盼辯論，劉世芳、陳其邁尊重中央黨部的決定。

民進黨中常會昨天通過包括高雄市長選舉在內初選民調日程，1月15日至1月19日領表、登記，1月22、23日協調政見會事宜，2月1日到2月11日辦理政見會，3月5日到3月9日進行初選民意調查，3月14日中執會公告提名名單。

趙天麟說，勇於接受候選人公開辯論，勇於就自己的政見主張接受公開檢驗，是早在民進黨創黨之前一路走來的優良傳統，民進黨完全執政之後更應對民主內涵及選舉品質的提升有更大的使命感，因此，在黨內初選引進電視辯論的機制，不但有助強化民進黨體質，也是對選民負責任的表現。

林岱樺一直主張多辦幾場辯論，不管民進黨中央辦或民間團體、媒體舉辦都可以，她認為參選人可以透過辯論讓民眾更了解自己的主張。管碧玲也支持辯論，盼透過辯論讓更多人了解參選人的理念。

劉世芳和陳其邁都表示尊重黨中央及中央黨部選對會的決定。劉世芳辦公室執行長陳淑蓉說，最近有電視台與要參選高雄市長民進黨內初選的各陣營連繫，邀擬參選人進行電視辯論，劉世芳對此高度支持，也希望盡快舉辦，並盼其他擬參選人能早日取得共識，再次進行電視辯論。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓表示，黨中央曾和5位擬參選高市長的立委、地方黨部協調，希望由黨中央辦一場辯論，因此他會向黨中央反映，不要只辦政見會，民調之前至少要辦一場辯論會。