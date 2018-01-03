民進黨高雄、台南等四縣市長初選 3月5日到9日進行

2018-01-03 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨中常會今通過二０一八年台南市、高雄市、宜蘭縣、嘉義縣的縣市長提名初選時程，四個執政縣市黨內初選民調將於三月五日到九日進行初選民調，並於三月十四日中執會公告提名名單。

身兼民進黨主席的蔡英文總統下午在中常會呼籲黨內同志及參選人，，要確實的遵守規定，參選同志於黨內提名期間及公職競選活動中，不得相互攻訐、也不得傷害本黨形象，黨內同志應本於團結勝選為目標，不得惡意攻訐黨內的參選人，違者將依規定嚴予議處，以正黨紀。

依照民進黨中常會今天通過的二０一八年縣市長提名初選的選務工作時程，一月十日將召開中執會，認定候選人資格及保證金及協調費數額。一月十一日公告候選人登記的日期及必備事項。候選人領表登記的日期在一月十五日到一月十九日。

候選人登記後，將於一月廿二日、廿三日召開政見會的協調會，一月廿四日舉行中執會審查候選人資格、同意協調退選名單，及同意同額競選之縣市停辦民意調查。一月卅日為協調截止日，一月卅一日中常會同意協調退選名單及同額競選之縣市停辦民意調查，二月一日至十一日辦理政見會。

此外，中常會也授權選對會成立二０一八年直轄市長暨縣市長提名初選協調小組，進行候選人協調工作，若有初選爭議事項，也由同時成立的二０一八年直轄市暨縣市長的提名督導小組負責。