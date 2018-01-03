親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
賴內閣傳改組？
全台空汙嚴重化
藍綠各黨拚2018
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

民進黨高雄、台南等四縣市長初選 3月5日到9日進行

2018-01-03 17:51聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨中常會今通過二０一八年台南市、高雄市、宜蘭縣、嘉義縣的縣市長提名初選時程，四個執政縣市黨內初選民調將於三月五日到九日進行初選民調，並於三月十四日中執會公告提名名單。

身兼民進黨主席的蔡英文總統下午在中常會呼籲黨內同志及參選人，，要確實的遵守規定，參選同志於黨內提名期間及公職競選活動中，不得相互攻訐、也不得傷害本黨形象，黨內同志應本於團結勝選為目標，不得惡意攻訐黨內的參選人，違者將依規定嚴予議處，以正黨紀。

依照民進黨中常會今天通過的二０一八年縣市長提名初選的選務工作時程，一月十日將召開中執會，認定候選人資格及保證金及協調費數額。一月十一日公告候選人登記的日期及必備事項。候選人領表登記的日期在一月十五日到一月十九日。

候選人登記後，將於一月廿二日、廿三日召開政見會的協調會，一月廿四日舉行中執會審查候選人資格、同意協調退選名單，及同意同額競選之縣市停辦民意調查。一月卅日為協調截止日，一月卅一日中常會同意協調退選名單及同額競選之縣市停辦民意調查，二月一日至十一日辦理政見會。

此外，中常會也授權選對會成立二０一八年直轄市長暨縣市長提名初選協調小組，進行候選人協調工作，若有初選爭議事項，也由同時成立的二０一八年直轄市暨縣市長的提名督導小組負責。

中常會民進黨同志

相關新聞

南市長選戰黃偉哲要在東京設點 陳亭妃挺新住民

2018-01-03 15:18

投縣長選戰飄煙硝味！青年住宅藍要賣、綠只租

2018-01-03 13:57

國民黨桃園市長未定 至少6人有意參選

2018-01-03 13:46

謝立功搶頭香 登記國民黨基隆市長初選

2018-01-03 12:57

競選看板出現日文網友議論 議員參選人：創意

2018-01-03 12:08

國民黨新竹市長初選 林耕仁率先登記

2018-01-03 12:04

泛藍聯盟拱洪秀柱當領袖 喊話幫助國民黨

2018-01-03 00:28

4搶1…張芳麗參加國民黨基隆市長初選

2018-01-02 23:32

屏東市長初選…綠擂戰鼓 藍無動靜

2018-01-02 23:20

搶攻北市年輕票 丁守中組青年軍

2018-01-02 23:01

縣市長選舉將開打 這兩大議題選民最關心

2018-01-02 22:14

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

記得他嗎？失蹤飛官何子雨妻 14天失去2最愛男人

2018-01-03 15:08

國軍新加熱式餐盒好吃 陸軍自謂超越小七趕上新加坡

2018-01-03 12:09

中國大陸擬大舉聘僱我人才 馬英九：高興都來不及

2018-01-03 15:40

邱毅：看到馬英九的孤單身影 彷佛看到無力的自己

2018-01-03 18:15

認兩岸應承認分治事實 馬英九：最先搞兩個中國是大陸

2018-01-03 15:53

護照出包用貼紙補救 李茂生酸：不得貼封面

2018-01-03 07:10

競選看板出現日文網友議論 議員參選人：創意

2018-01-03 12:08

基層領比科長多…薪俸公平性 考委喊檢討

2018-01-03 14:19

禁五星旗遭駁 姚文智：禁掛我國旗者修法限掛其國旗

2018-01-03 22:20

搶救低薪 孫大千再轟吳敦義：國民黨睡著嗎？

2018-01-03 08:51

內閣傳改組 三首長被點名

2018-01-03 01:44

國軍新版野戰口糧 肉乾變大片了

2018-01-03 10:43

失蹤飛官妻訴哀情 馮世寬：國軍從未忘記何子雨

2018-01-03 17:53

蔡政府軍公教年改惹議 孫文學校推「年金信賴保護公投」

2018-01-03 11:23

反共義士范園焱去世 享壽83歲

2018-01-03 22:03

馬英九告邢泰釗洩密 北檢分他案由主任檢察官偵辦

2018-01-03 10:48

薪俸高的背後…外勤警領多？爆肝換來的

2018-01-03 14:21

國民黨桃園市長未定 至少6人有意參選

2018-01-03 13:46

國民黨新竹市長初選 林耕仁率先登記

2018-01-03 12:04

「未來軍購」知多少 台灣真被當凱子繳保護費嗎

2018-01-03 08:00

馬英九三中案過年前將起訴？北檢：報告後再回應

2018-01-03 09:56

「一例一休」被糾正 行政院推給立法院

2018-01-03 17:29

「別花錢在王炳忠身上」 王定宇籲陸處理空汙

2018-01-03 10:24

【重磅快評】新春起訴馬英九 北檢和特定媒體合署辦公？

2018-01-03 16:23

力推電動機車 經部：未來5年建立3310座充換電站

2018-01-03 13:06

超前部署防制陸船 海巡艦艇將進駐七美

2018-01-03 19:54

7架UH-1H直升機交7校 直降校園學生驚呼

2018-01-03 13:30

民眾提案禁五星旗 法務部：不予採納

2018-01-03 14:16

國軍加熱式餐盒 這8種超鹹口味遭官兵打槍不量產

2018-01-03 12:38

馬英九新春將遭起訴？ 北檢：純屬臆測

2018-01-03 19:09

為蔡政府兩岸提解方 馬英九：無統一共識就續深化交流

2018-01-03 15:32

【重磅快評】新春起訴馬英九 北檢和特定媒體合署辦公？

2018-01-03 16:23

周刊爆曾與馬英九談中視賣保力達 蔡正元：從無此事

2018-01-03 12:09

馬英九三中案農曆年間將起訴？ 蔡正元：早就聽說了

2018-01-03 11:04

一個天空兩個台灣 PM2.5南北差距再拉大

2018-01-03 11:35

民進黨再請吃麥當勞 藍委諷：光吃有用嗎？

2018-01-03 17:04

黨產條例違憲？ 邱大展籲立即「停止運作！」

2018-01-03 17:06

勞基法修法提高加班時數 數據神打臉

2018-01-03 18:02

馮世寬遭點名撤換 國防部：有上任就有卸任

2018-01-03 11:36

影／王炳忠案 國防部：4現役、2退役軍人列證人

2018-01-03 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top