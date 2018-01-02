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國民黨基隆市長誰出戰？ 今初選登記公告

2018-01-02 10:07聯合報 記者游明煌╱即時報導

國民黨今天在基隆市黨部貼出，明年基隆市長選舉候選人提名登記公告。記者游明煌／翻攝
國民黨今天在基隆市黨部貼出，明年基隆市長選舉候選人提名登記公告。記者游明煌／翻攝
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國民黨基隆市委員會今天上午在黨部貼出，明年基隆市長選舉候選人提名登記公告，3日至5日辦理領表登記，1月中下旬完成民調初選作業。目前表態登記有3人，包括議長宋瑋莉、前移民署長謝立功、前駐紐西蘭代表介文汲，形成「三搶一」局面，迎戰爭取連任的民進黨林右昌。

今天上午9時，由中央評議委員張通榮、市黨部書記長蔡智潁，共同將公告書張貼於公佈欄上，意謂著，中國國民黨基隆市長選舉黨內初選作業正式起跑，2018年選舉黨務系統全面啟動，從3日至5日辦理領表登記，並在1月中下旬完成民調初選作業。

市黨部書記長蔡智潁表示，中央把基隆市長提名作業列為第二梯次，是希望本黨通過提名人選，協調整合全黨力量團結一致，讓支持者就戰鬥位置全面備戰，2018年把基隆市長贏回來，讓綠地變藍天，讓市政脫胎換骨，使基隆市民生活能更快樂更幸福。

黨部強調，此次市長黨內初選作業，黨部定會秉持著公平、公正、公開的最高原則，一切遵照中央規劃的時程與作業辦法進行，不容許任何缺失，讓有心人士有見縫插針的機會。同時也會告知參與初選的同志，恪守黨的制度與辦法，不惡意攻訐與謾罵，需相互尊重，論述個人的政策與理念，進行一場君子之爭，初選後同志們攜手團結合作。

兼任黨部主委的議長宋瑋莉，擔任4屆議員，地方經營甚深，決定轉換跑道，她來自政治家族，公公林文龍曾連任8屆議員，已故丈夫林家輝曾任2屆議員，繼承父志，後由宋瑋莉出征，延續林家政治香火。

謝立功是海大教授、前移民署長，有豐富行政歷練，上屆市長被臨危授命參選失利，但拿到5萬多票，此次捲土重來，一年多前成立辦公室，最早起跑。

介文汲在外交體系30年，辭去駐紐西蘭代表到基隆，他說對基隆有一份感情，5年前就把黨籍遷到基隆，提早退休投入選戰，他認為基隆需要一個有國際觀及視野的人來擔任市長。

選舉謝立功

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