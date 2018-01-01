2018選舉年元旦開打 台中江盧聯手綠批作秀

2018-01-01 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



今天正式邁入選舉年，元旦升旗後就砲聲隆隆，國民黨兩位市長擬參選人盧秀燕、江啟臣到場聲援市議會黨團。盧秀燕批林佳龍元旦就向在野黨宣戰，應該學學桃園鄭文燦府會溝通的態度；江啟臣則批林佳龍新年第一天就抹黑在野黨，沒有市長的高度與格局。民進黨團則回擊藍營不知反省，把議場當秀場！

台中市107年總預算未決，民進黨團批弱勢族群的福利預算沒著落，元旦開天窗，藍營簡直草菅人命，為選舉不顧弱勢福利。市長林佳龍受訪更表示，請藍營議員要有同理心。

國民黨團隨即開記者會，立委盧秀燕與江啟臣到場支援，盧秀燕指出根據預算法第5 4條，連續性計畫依法可延續，江啟臣也說，台灣是先進國家，法令有針對預算過不了的因應之道。

綠營反擊國民黨團是半桶水響叮噹，對法令一知半解，「騙市民、騙自己」，民進黨團反問，如果是因應民眾需求新增的107年度新編列預算，要如何比照106年辦理？

民進黨團呼籲「救救弱勢，高抬貴手」，不要再拿弱勢民眾的權益當作政治鬥爭的籌碼，也呼籲立委不要把立院擋預算的戲碼拿到台中市議會，「莫把議會當秀場！」