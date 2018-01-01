陳子敬：藍軍若有公平機制 會支持出線者

2018-01-01 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



表態參選台南市長的無黨籍退休台南市警察局長陳子敬，今天參加台南市新營區元旦升旗典禮，受到熱烈歡迎，有人說「出自警察家庭，全家都支持你」，並預祝高票當選。

陳子敬完全不受有人將代表國民黨選台南市長傳聞的影響，仍照常跑行程，一一與民眾握手，遇到不少昔日同事、警眷，就連小朋友的手也握。

有人說「家人是警察，都交代要支持陳子敬」，有的穿綠營參選人的背心，陳子敬也握手致意說「若以後未獲提名，也可以來幫忙」，多人祝高票當選