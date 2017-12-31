竹縣三分天下 科技新貴票必爭

民進黨中央黨部客家事務主任、也是前縣長鄭永金之子鄭朝方（左）也表態能獲提名則角逐縣長選舉之爭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

下屆新竹縣長角逐者眾，國民黨、民進黨和民國黨盤勢接近，三分天下，但新竹縣選舉向來只看宗親派系，少看政黨，各方勢力如何鞏固和拉攏派系支持，進一步搶下落腳竹北區的外來科技新貴票源，將是最後關鍵。

國民黨新竹縣長邱鏡淳明年任滿，立委林為洲、副縣長楊文科已表態參選，但黨內至今未訂出全民調初選時間，甚至縣黨部主委陳見賢也不排除關鍵時刻親自上陣。

一般認為，目前藍營檯面上的人選分兩掛，也各有其他地方勢力相挺，都不好協調，這也考驗邱鏡淳的組織運作和整合手腕，畢竟他必須為延續藍營在竹縣執政負責。

民進黨內部情勢更複雜，行政院發言人徐國勇很早表態，知名度高，又從年中就勤跑新竹縣，頗獲鄉鎮長肯定；但前縣長鄭永金的兒子、民進黨中央客家部事務主任鄭朝方，呼聲也很高，鄭永金出身國民黨，本屆以無黨籍與民進黨合作選縣長失利，挖走藍營不少票。

不過，因非自住用住宅稅率爭議請辭而一戰成名的前縣議員周江杰，也傳被舉薦加入民進黨，牽線者為竹縣綠營大老，引起地方側目。

至於民國黨主席徐欣瑩曾是國民黨矚目新星，立委選舉曾拿下全國最高票，也選過新竹縣長，雖然二○一六年和親民黨主席宋楚瑜搭檔參選正副總統失利，但至今仍在竹縣十三鄉鎮服務不中斷，競選團隊滿縣跑得勤快，好評和動員能量都無法小覷。