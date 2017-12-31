宜縣派系相爭 綠地恐變藍天

2017-12-31 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭縣報導



宜蘭縣代理縣長陳金德尚未決定是否參選縣長，其背後有新系力量支持。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陷入派系之戰的民進黨宜蘭縣長選情，紛爭擺不平，新潮流系用力操作一年內換三個縣長，至今民意支持度仍難有效拉抬，加上縣黨部辦理鄉鎮市長黨內初選民調，公平性屢遭質疑，更添紛亂，接下來若派系無法整合，變成新系與非新系之爭，宜蘭恐將綠地變藍天。

宜蘭前縣長林聰賢今年二月入閣，由副縣長吳澤成代理縣長，吳澤成穩紮穩打頗受好評，但他不是民進黨籍，十一月初在新系運作下，改由中油前董座陳金德代理縣長。宜蘭縣一年內換三個縣長，絕無僅有的怪象，擺明是派系為選舉提早卡位。

早在一年多前，綠營有意角逐宜蘭縣長者眾，新系的宜蘭市長江聰淵、前縣議員黃適超去年十月先搞出派系民調，兩人PK結果，江聰淵險勝並代表新系參選，未料江聰淵支持度遠遠落後國民黨參選人林姿妙，新系眼看不行，於是又運作陳金德返鄉「先代理、後參選」。

陳金德雖說離開新系十幾年了，幕後用心操作他返鄉代理縣長的陳武進，是高雄市長陳菊的胞弟，也是新系元老，陳金德因此算是新系想要推出的人選，但一上任就點燃農舍爭議，被認為想衝刺施政民調以獲支持。

正國會支持宜蘭立委陳歐珀（右一）選縣長，他勤於下鄉與基層互動。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

非新系有意參選宜蘭縣長有立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝，兩人都堅持參選到底，明年黨內初選勢必免不了。陳歐珀背後有正國會力量支持，正國會領袖是游錫堃，這場「雙陳」之爭也被外界看成新系與正國會過招。

只不過目前民進黨人選，都難以撼動國民黨參選人林姿妙，綠營面對的是場硬仗，沒有分裂本錢，偏偏最近縣黨部辦鄉鎮市長黨內民調，公平性遭質疑，選情也受影響。