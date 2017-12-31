嘉縣民進黨兩山頭爭初選 16年首次全民調

2017-12-31 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉義縣立委陳明文（左）與縣長初選參選人翁章梁（中）手拉手，吶喊加油。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

明年嘉義縣長選舉，民進黨現任縣長張花冠支持議長張明達，立委陳明文力挺前農委會副主委翁章梁，雙方各擁山頭，僵持不下，農曆年後即將展開十六年來綠營內部首次全民調初選，一場「兩個太陽的代理人之爭」正在上演。

目前張明達、翁章梁的文宣、組織戰打得火熱，宛如正式選舉，你來我往互不相讓，張明達組成「正妹輔選團」，翁章梁打造「百變金剛助選團」；一個製作「咖啡包」文宣，另一位就用「高山茶包」互別苗頭。

開戰至今，翁章梁、張明達展現君子風度，未相互攻訐，反倒是張花冠與陳明文今年九月因「摟肩」事件公開決裂後，各自為支持的縣長人選發聲。日前張花冠公開批翁到農委會只是「沾醬油」，未真正歷練過。

基層觀察，張明達獲多數議員及反陳明文勢力支持，翁章梁有陳明文、立委蔡易餘及農會系統相挺，雙方旗鼓相當，因選舉勝負關係彼此勢力消長，誰都不想讓。

嘉義縣林派掌門人陳明文、張花冠，從藍營投靠綠營，先後連任，奠定綠營執政基礎；黃派掌門人、前縣長李雅景解散派系，接棒的前立委翁重鈞角逐縣長接連失利，藍營又在議員、鄉鎮市長、農會選舉大敗，元氣大傷、群龍無首，基本盤落後綠營很大，目前還找不出人選。

因此，縣長選舉綠營只要誰提名，幾乎穩操勝券，也讓初選格外激烈，但兩陣營都不願承認這是一場派系之爭。