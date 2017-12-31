百里侯之爭／黨內競逐 綠打代理人戰爭？

2017-12-31 00:34 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李光儀



嘉義縣長張花冠（右）陪同議長張明達掃街，請託支持。 圖／取自張明達臉書 分享 facebook

民進黨在宜蘭、新竹縣和嘉義縣長選情，雖然好壞不一，但都面對「代理人戰爭」的問題。宜蘭是新系與非新系之爭，嘉義縣則是張花冠、陳明文兩大山頭競逐；新竹縣民進黨招降納叛，內定人選鄭朝方是鄭永金之子。選舉理應選的是人，也是政策，若是變成「選背後的那股勢力」，對民主政治發展也是衝擊。

過去國民黨一黨獨大，最為人詬病者，就是地方派系的分贓和利益糾葛，有些地方選舉，甚至用「派系輪替」的方式達到平衡。如今國民黨勢弱，這種情況，反而逐漸出現在民進黨身上，成為觀察民進黨發展的重要指標。

從務實面來看，除了極少數例子外，多數重量級政治人物都是從基層慢慢爬起，剛開始依附在其他政治人物之下，逐漸展現個人實力，最後成功創造世代交替。多數民進黨的政治人物，確實都是循此途徑逐級而上，因此，最關鍵的問題其實不是代理不代理的戰爭，而是能否達到世代接棒的目的。

只是從這次都有代理人戰爭疑義的選區來看，無論派系或者地方政治人物，推出的人選顯然較少從培養新世代著手，反而純粹像是個人或派系政治勢力的延伸。以嘉義縣的兩大巨頭為例，關切的是自己能否繼續掌握地方；宜蘭空降陳金德，讓地方反彈，同樣也是基於派系實力考量。

至於鄭永金父子這種布局，更是政治人物與政黨基於政治香火的遞嬗，演化出來的布局與結合，政策和理念反成其次。最後選舉結果不論如何，未必對政黨有利。

平心而論，與國民黨相比，民進黨確實在「世代交替」上做得不錯。但世代交替的前提，是政治人物的無私，跳脫派系和山頭的考量，找到對的人參選；所謂「樹大有枯枝」，民進黨在政治版圖茁壯時，這些特色反而日益模糊，掌握權力的不願放手，只找可讓自己繼續掌握權力的接班人，若是變成惡性循環，所謂的世代交替，只是幌子。