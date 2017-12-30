誰選新北？ 周錫瑋：民調不能正確反映結果

2017-12-30 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



前台北縣長周錫瑋今前往查看過去建設的中港大排，除了感嘆當時任內完成的建設卻見到垃圾以外，還指出，有時候民調不能確實反映真正選舉的結果，周錫瑋也在臉書上指出，隨時待命、早已準備好，為黨一戰。

周錫瑋強調，過去台北市長選舉國民黨提名人，當時本來是贏柯文哲，後來卻是輸的；新北市朱立倫也贏過對手20到30%，最後只贏1%；桃園市國民黨本來是大贏的，選舉的結果是輸掉，這3個例子證明民調不能反映真正選舉結果。

周錫瑋說，每天都會安排查看新北29區的建設，想該怎麼做才能讓城市環境、工作條件、競爭力贏過國際城市，擔任縣長時，目標就是讓新北河川、排水溝渠都要變乾淨，只是現況蠻可惜，期望中港大排能夠繼續發揮作用。

周錫瑋指出，昨晚有遇見新北市副市長侯友宜「大家談得很開心」，彼此在未來的選舉上面，互相鼓勵也希望一團和氣，才能為以後的合作打下基礎，但未談論到侯友宜是否要參選，國民黨應該鼓勵有能力的人出來參選。