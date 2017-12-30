基竹嘉市長／綠營主將已備戰 藍營還不明朗

基隆市長林右昌認為，在連任的路上，最大的競爭對手是自己。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

明年縣市長選舉，基隆市林右昌、新竹市長林智堅和嘉義市涂醒哲已獲民進黨提名，林右昌、林智堅被視為明日之星，涂醒哲民調低，被列危險選區，儘管如此，民進黨在這三地的主將已明，積極備戰誓拚連任，喪失執政優勢的國民黨，人選卻仍搞不定。國民黨想要收回這三處江山，以目前情勢來看，嘉義可望一拚，基隆、新竹都是高難度挑戰。

基隆、新竹、嘉義市都是「小而美」的前省轄市，不僅面積小，人口也少。每次選舉，各方人馬勢必在大街小巷遭遇，競爭激烈。

涂醒哲 被列危險選區

嘉義市長人選在民進黨十一月確定前，不斷傳出中央想換將，提名後，仍被列為「危險區」，除前瞻計畫補助嘉義市鐵路高架化工程二百億，副總統陳建仁本月在動工典禮強調「涂市長不譁眾取寵，實在做事」，更可見拉抬意味。比起同樣棄醫從政的首長，涂醒哲常挨批不通人情、不夠細膩。

嘉義市長涂醒哲用政績提升支持度，對連任選情審慎樂觀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

誰挑戰涂？ 藍營有點難喬

面對批評，涂醒哲說，他不愛作秀、不譁眾取寵，因此廿多年來從政之路總是困難重重，但他有種種政績展現，讓市民支持度持續上升，相信市民認同他是實在做事的人，他對選情審慎樂觀。

藍營誰能挑戰涂醒哲？國民黨地方黨部強調目前仍在協調，沒有訂出時間表。但基層認為，這顯示「有點難喬」。

前市長黃敏惠始終沒鬆口，強調「愛嘉義的心不變，也一直在嘉義沒離開」；另一強棒議長蕭淑麗很有自信，強調可獲農會系統及無黨籍議員支持加分。二人都出身地方派系，各據山頭，支持者眾也都有自信，因此協調不易。另名人選前青輔會主委李允傑走不同路線，舉辦多場座談會，也與網友宣揚理念。

林右昌：最大對手是自己

同樣面對連任，基隆市長林右昌老神在在，僅一句「最大的競爭對手是自己」，強調他讓基隆擺脫施政滿意度長年吊車尾的悲哀，就職三年成績單洋洋灑灑，「以前市長做不到的，我做到了」。但道路不平引發的民怨是隱憂。

基隆藍營三人辦初選 各擅勝場

國民黨基隆市黨部規畫明年一月二日公告初選人選，三到五日辦理登記。黨部主委、議長宋瑋莉日前表態參與，但一年前就部署的前移民署長謝立功，昨公開批宋搞黑箱，要求她辭去主委。宋瑋莉回應，會選擇時機辭去主委，依黨的機制參與初選。

宋瑋莉擔任四屆議員，來自政治家族，公公林文龍曾連任八屆議員，有議會「長青樹」稱號，地方經營甚深。謝立功本屆參選失利，一年多前捲土重來，跑遍大街小巷，希望在五萬多票的基礎上斬獲更多支持。前駐紐西蘭代表介文汲，不久前辭官參選，他說基隆需要有國際視野的人，已組好戰鬥團隊及辦公室。三人初選，各擅勝場。

林智堅 民調高達五星級

至於新竹市，市長林智堅三年前參選不被看好，由立委柯建銘強力操盤，創造百日當選奇蹟，險勝一千餘票；上任後民調支持度也從吊車尾一路爬升到五星級，連總統蔡英文都選在就職三周年當日專程感謝市民給林翻轉機 會。

新竹市長林智堅是全台最年輕的縣市長，年輕是他競選連任的本錢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

竹市藍營布局 一月底才明朗

國民黨為了光復風城，提前進行「市長培育計畫」，今年舉行三波民調，前市長許明財、市議會黨團書記長林耕仁、市議員鄭正鈐及黨部主委、立委呂學樟參與，未公布排名；據了解，至少等到明年一月卅一日國民黨開完中常會才能底定人選。