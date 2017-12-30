基竹嘉市長╱綠找優勢拚連任 藍待整合

2017-12-30 00:20 聯合報 記者吳淑君、游明煌、王慧瑛 聯合報 記者 林家琛



嘉義市議長蕭淑麗（右）曾說，她在民調上吃過虧，希望協商；圖為今年八月參加國民黨嘉義市黨部座談會，她與前嘉義市長黃敏惠（左）、前青輔會主委李允傑難得同台。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

選舉像萬花筒瞬息萬變，民進黨三位市長雖有現任優勢和高民調，但不表示穩如泰山、鐵板一塊，同樣的國民黨參選人在這三地，唯有黨內整合，才能翻盤。

基隆市、新竹市和嘉義市都由國民黨長期執政，二○一四年才被民進黨翻盤，主因都不脫內部分裂和執政成績不佳等。但民意如流水，同樣因素也牽動下屆選舉，藍憂心重蹈覆轍，綠也擔心本屆勝選因素變下屆敗選危機。嘉義市議長蕭淑麗曾說，她在民調上吃過虧，希望協商，甚至上屆已讓過一次。面對蕭的旺盛企圖心，國民黨最怕整合不成。

綠也坦承，勝選就看藍營整合程度，且中央執政推動改革有陣痛期，爭取嘉市四成中間選民難度高，但執政優勢和中央資源，打建設牌選民是否埋單，也是關鍵。

藍綠在基隆對決，只要是「一對一」國民黨都是贏家，但接連市長和立委兩次選舉，國民黨都因內部分裂痛失江山，難怪地方大老都說，只要藍營團結，面對民進黨執政成績的不滿，下屆市長翻盤機會很大。

問題是檯面上三位人選，已為了初選機制公平性和是否公開辯論，彼此鬧意見不合，黨中央恐需加強協調，讓有志者甘願為大局團結。

新竹市其實也一直是民進黨的艱困選區，林智堅本屆驚險挺過前民進黨籍市長蔡仁堅的挑戰，雖然蔡仁堅今年已宣布為母喪守孝一年，卻被認為仍有過半機會參選，林智堅甚至還要面對時代力量也可能選市長，這些分裂票源的危機，將再度考驗柯建銘的整合能力。

竹市外來和年輕人多，加上藍基層老化、流失，政治情勢較有利綠；因此國民黨的整合更重要，如果同樣無法讓參選者都心服口服，當然也遑論能再讓竹市變天。