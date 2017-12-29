綠4搶1 蘇貞昌也被勸進…新北徵召恐拖到四五月

民進黨新北市出征人選未明，最近更傳出行政院前院長蘇貞昌也被勸進。 中央社 分享 facebook 民進黨新北市出征人選未明，雖檯面上已有立委吳秉叡、羅致政、林淑芬及台北市副市長陳景峻及未正面表態的行政院發言人徐國勇等有意參選，基層仍不放棄寄望行政院長賴清德，最近更傳出行政院前院長蘇貞昌也被勸進。不過新北市資深立委表示，民進黨新北市徵召可能會比國民黨還慢，大約四、五月才會進行相關作業。

賴清德在各方勸進後仍選擇擔任行政院長，就連新潮流系也只能「尊重」。據悉，新潮流內部仍有人希望賴清德參選新北市長，尤其根據今年九月全代會通過的「提名辦法」，新北市在二○一八年選舉屬徵召區，黨主席可隨時徵召最強人選投入選戰，因此民進黨部分人士尚未放棄勸進賴。

不過民進黨選對會委員透露，最近基層也開始勸進蘇貞昌回鍋，且蘇是所有人選中，最有勝選機會的。至於外界好奇蘇貞昌若投入新北市長選舉可能與現任總統、民進黨主席蔡英文形成「兩個太陽」，對此該委員則說，「若蘇貞昌能夠幫小英贏回新北市，小英不會反對。」比較尷尬的是，蘇貞昌已開始幫子弟兵吳秉叡輔選，將來如何找理由換成自己選。

民進黨新北市黨部主委余天對選情樂觀，自認有六成信心贏回新北，直指「人選」是勝負關鍵，但總統蔡英文執政好壞也會牽動，距明年選舉還有一年，基層卻頻頻反映「擔心小英的支持度」，因此在信心以外，就看蔡總統執政成績能不能加分。

但表態參選的立委吳秉叡、羅致政則認為，國民黨也有執政包袱，目前情勢五五波，不必悲觀。

「要贏回市長選舉，唯有賴神出馬。」民進黨首位台北縣長的尤清說，為檯面上的人選都很優秀，黨會選出最適合人才參選，現在基層力拱賴清德，賴也最有勝選實力，但應該「看上不看下」，要更上層樓。