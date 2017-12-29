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藍誰戰新北？周侯若不相讓 過年後全民調

2017-12-29 00:22聯合報 記者陳珮琦祁容玉／新北報導

國民黨新北市長人選，民調呼聲最高的現任副市長侯友宜遲未亮牌。 圖／聯合報系資料照...
國民黨新北市長人選，民調呼聲最高的現任副市長侯友宜遲未亮牌。 圖／聯合報系資料照片
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爭取代表國民黨參選下屆新北市長，前台北縣長周錫瑋持續叫陣，但民調呼聲最高的現任副市長侯友宜遲未亮牌，國民黨內已預設二人若協調不成，農曆年後就啟動初選全民調作業，預計明年三月底前確定人選。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，民進黨對新北勢在必得，一定派奇兵，傾府、院、黨之力輔選，侯友宜、周錫瑋都對民進黨未來攻勢很有危機感，他近日分別與雙方談過，二人都有共識，會「以和為貴、相忍為黨」。他強調，新北初選作業延到農曆年後，並非是要等民進黨先揭底牌，而是給侯、周充裕時間接觸基層，為民調做準備。

不過前國民黨主席洪秀柱昨天接受廣播專訪時，被問及外傳周錫瑋執意參選，是因國民黨主席吳敦義有私心、曾勸進周，洪秀柱坦言是有相關的說法，主持人追問是否吳敦義後來不認帳，洪秀柱只重述吳敦義本人的回應，即「從選上主席後我都沒講過這個話（指鼓勵周參選）」，但表示對實情不予置評。

洪秀柱也透露，確實曾聽聞周錫瑋私下有一些表示，感覺周錫瑋對此心中有些不愉快、不舒服；但洪秀柱也認為，無論最後是以協調或初選決定，都應保持願賭服輸的精神與氣度。

基層解讀，國民黨新北初選作業延到農曆年後，顯示二人協調空間有限，甚至可能互不相讓，得靠民調決定；尤其侯友宜仍未宣布參選，最好的時機或許就在農曆年前後，才能一鼓作氣衝高民調。

侯友宜雖然不斷重申，把自己的事情做好最重要，但地方人士觀察，新北是當前僅剩由國民黨執政的直轄市，市長朱立倫如何讓侯順利承接行政成績，穩住藍營票倉，至為關鍵。

周錫瑋則認為，國民黨要打贏新北選戰要先營造氣勢，可能的人選應透過公開發表，端出政策讓民眾具體了解，並達到造勢效果。至於被點名參選的新北副市長李四川，是否被拱成為初選民調對象，仍待觀察。

國民黨周錫瑋洪秀柱侯友宜吳敦義
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