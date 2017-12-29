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北台灣政權保衛戰 賴朱扛重任

2017-12-29 00:13聯合報 記者林政忠

二○一八北台灣政權保衛戰，曾任桃園縣長的新北市長朱立倫要延續藍營執政板塊。 圖／...
二○一八北台灣政權保衛戰，曾任桃園縣長的新北市長朱立倫要延續藍營執政板塊。 圖／聯合報系資料照片
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北台灣是二○一八大選領頭羊，新北市加桃園市超過六百萬人，藍綠明年必將部署強將重兵，誰能取下新北和桃園，誰就掌握全台四分之一票倉，具有問鼎天下的基礎。

二○一八牽動二○二○，這一場北台灣政權保衛戰是指標，藍綠必將全力以赴。民進黨主席蔡英文和國民黨主席吳敦義是主帥，行政院長賴清德、新北市長朱立倫則扮輔選重責，這是選舉戰場，也是政治舞台。

新北和桃園命脈相連，貫穿新北市的淡水河流域，主流上游正是來自桃園市的大漢溪流域，但地緣關係卻敵不過現實政治，如今成為藍綠的楚河漢界，猶如北台灣的馬其諾防線。國民黨主政新北市、民進黨插旗桃園市，一藍一綠各據灘頭堡，將成為二○一八大選攻防的主戰場。

新北和桃園命運也相仿，藍綠都曾在兩地長期執政。民進黨籍台北縣長尤清、蘇貞昌曾連續執政十六年，二○○五年周錫瑋拿下台北縣長、二○一○年朱立倫當選升格後的新北市長迄今。桃園市升格前，國民黨籍桃園縣長朱立倫、吳志揚連續執政十三年，二○一四年才由現任市長鄭文燦攻克。

對國民黨而言，六都只剩退無可退的新北市，朱立倫不僅是藍營唯一的六都諸侯，更是唯一具有桃園和新北勝選經驗的百里侯。即將卸任的朱立倫不但要延續地方執政基礎，更希望比照民進黨的「高雄模式」，透過與吳敦義聯手，讓藍軍重返執政。

對民進黨而言，拿不下雙北，不算完全執政，但台北市長柯文哲效應難料，蔡英文必將傾全黨之力拿下新北、力保桃園。新北是賴清德故鄉，基層不斷出現「賴神參選」呼聲；鄭文燦和賴清德同屬民進黨新潮流系，在新系重心逐步北移後，桃園肯定也會是賴清德輔選重區。

傳統北藍南綠疆界，已在二○一四年大選打破，特別是北台灣戰況混沌；藍綠在新北和桃園皆有過執政基礎，但也有變天經驗，明年必將烽火連天。

行政院長賴清德。 本報資料照
行政院長賴清德。 本報資料照
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