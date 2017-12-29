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鄭文燦拚連任 決戰桃園三大票倉

2017-12-29 00:16聯合報 記者張念慈張裕珍曾增勳／桃園報導

民進黨籍桃園市長鄭文燦每天勤跑基層「博感情」，明年連任被認為「勝券在握」。 圖／...
民進黨籍桃園市長鄭文燦每天勤跑基層「博感情」，明年連任被認為「勝券在握」。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨籍桃園市長鄭文燦，二○一四年第二度對決國民黨籍前縣長吳志揚，從前次輸近五萬票，反敗為勝贏近三萬票，當選升格後首任市長。鄭文燦沒忘記這兩戰打得艱苦，至今每天勤跑基層「博感情」，施政滿意度躍升六都第一，明年連任被認為「勝券在握」。

基層認為，「胖周瑜」鄭文燦選桃園縣長和市長，從來都沒被看好，但他貫徹兩場大戰的主軸「堅持」，硬是撐到最後一刻，非常努力，只是勝選因素還包括國民黨政績不佳、泛藍基層不肯歸隊投票，其實桃園傳統藍大於綠的局面未必已被扭轉，鄭面對連任還是不能大意。

從得票數分析，鄭文燦二○○九年整體小輸近五萬票，二○一四年險勝三萬票，關鍵在沿海票穩定成長，大票倉桃園區逆轉拉開二點五萬票差距，中壢區也從輸二點七萬票進步到小輸一點四萬票，成為勝選主因，一般相信明年選舉也會由這三個區域決定勝負。

面對明年選舉，鄭文燦認為「要有所準備、經營才能順利」，不論國民黨最後提名什麼樣的參選人，他都以平常心看待。」，持續用心市政建設。

至於如何鞏固既有票源、衝出新選票？鄭文燦說，他施政建設不分南、北、沿海區，明年選舉將以南、北、沿海區並重原則，針對南區特別加強。

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