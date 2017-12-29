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2018選戰新北領頭羊…綠基層呼喚賴清德

2017-12-29 00:09聯合報 記者祁容玉陳珮琦施鴻基張裕珍李京昇／連線報導

二○一八年大選，民進黨新北市議員期待行政院長賴清德參選新北市長，扮演選戰領頭羊。...
二○一八年大選，民進黨新北市議員期待行政院長賴清德參選新北市長，扮演選戰領頭羊。 圖／聯合報系資料照片
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二○一七進入尾聲，再過幾天即將進入二○一八年縣市長選舉年，新北、桃園牽動北台灣藍綠執政版圖，新北市四百萬人口，更是藍綠進軍二○二○的全台最大票倉，但迄今人選未定，基層充滿焦慮。

日前民進黨中央定調新北百里侯一役是民進黨明年選戰「領頭羊」，綠營基層高度期待行政院長賴清德回鄉參選以帶動北台灣氣勢；新北市長朱立倫則要延續藍營執政重鎮，藍綠都有輸不得的壓力。

據指出，民進黨新北市黨部日前對廿八席黨籍議員徵詢下屆市長人選意見，結果一面倒指向賴清德，希望賴來扮演領頭羊。黨部人士透露，中央執政包袱和時代力量夾擊，議員對選情極度緊繃，希望中央派強棒參選，「檯面上唯一能與新北市副市長侯友宜抗衡的就是賴清德」。

民進黨秘書長洪耀福日前與媒體茶敘時表示，「新北未來的布局，一定是民進黨整個縣市長選舉的領頭羊」；提名早晚不是關鍵，只要推出知名度高的參選人，新北之戰就可打得漂亮。

誰可能是綠營領頭羊？新北市藍綠陣營都指向賴清德。國民黨各陣營人士不約而同指出，雖不排除行政院前院長蘇貞昌、游錫堃參選的可能，但一般民調顯示，賴清德勝選機率最高。前台北縣長周錫瑋曾斷言，賴清德的資源與聲望明年達到最高峰，民進黨最有可能徵召賴參選。

國民黨新北市長確定要採全民調，最快明年三月決定是由侯友宜或周錫瑋出線。儘管副市長李四川多次婉拒參選，仍有基層期待李是可能伏兵。

國民黨新北市黨部主委李乾龍說，即將卸任的朱立倫將以延續國民黨執政及建設當成選戰主軸，在新北市長一役角色勢必「舉足輕重」，朱必須與黨主席吳敦義攜手合作。新北市議長蔣根煌也說「黨絕不能分裂」，希望吳或朱居中協調，讓侯、周不要因選舉而內訌。

至於桃園選情相對平靜，桃園市長鄭文燦力拚連任，連國民黨陣營都坦言「鄭文燦太強了」。桃園傳統藍大於綠，鄭文燦三年前二度交手吳志揚，從第一次輸近五萬票到險勝近三萬票，執政三年打破藍綠界限，被看好是綠營中生代明星。

不過，桃園升格最晚，許多重要建設也起步較晚。

國民黨桃園市黨部主委楊敏盛說，鄭文燦不能僅有眼前的小確幸，國民黨會做足準備迎戰，目前還不用急著推出人選。

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