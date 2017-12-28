基隆市議長宋瑋莉決定選市長了 宣布爭取黨內初選

2017-12-28 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



兼任國民黨基隆市黨部主委的基隆市議會議長宋瑋莉，今天下午受訪證實，「決定要參加市長黨內初選」，近日即會前往登記，表達參選市長的決心，有信心讓基隆綠地重回藍天。宋瑋莉被黨中央視為一步重要「活棋」，她的決定，也引發政壇關注。

宋瑋莉昨晚參加基隆市歷屆議員聯誼會，據與會者表示，她在會中表明，決定義無反顧的登記爭取國民黨提名，跟民進黨拚了，她有信心贏得明年的市長選舉，語氣堅定，一改先前表明有意參選的態度，消息在政壇傳開，引發關注。

宋瑋莉今天下午受訪表示，她決定要參加黨內初選了，全力爭取黨內提名，她近日就會前往黨部登記，表達正式參選的決心，她來自基層，最了解基層的需求。

國民黨基隆市長人選目前有3人，外交資歷完整的前外交官介文汲，日前宣布投入國民黨市長黨內初選，為政壇投下一顆震撼彈；前移民署長謝立功最早宣布參選，他曾參選市長失利，捲土重來，已成立競選辦公室開跑1年多，國民黨形成「三搶一」局面，迎戰爭取連任的民進黨林右昌。

林右昌說，不管國民黨由誰出來選，「他們都是可敬的對手，把建設的成果展現在市民面前，是我最重要的工作」。

議長宋瑋莉擔任4屆議員，地方經營甚深，經過深思熟慮決定轉換跑道。她來自政治家族，公公林文龍曾連任8屆議員，有議會「長青樹」稱號，已故丈夫林家輝曾任2屆議員，繼承父志，後因身體因素，由宋瑋莉代夫出征，延續林家政治香火。