親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台空污嚴重化
賴內閣年終回顧
新護照照片誤植
婦聯會爭議延燒
藍綠各黨拚2018
世大運泳池歸屬
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

金錢豹賺翻人民幣！易主接手卻慘賠38億 29間店全收攤

洪秀柱說蔣萬安需歷練 丁守中讚：她是黨內空氣清淨機

2017-12-28 17:23聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨前主席洪秀柱今受訪時認為，對於立委蔣萬安角逐台北市長，應再給他一段時間歷練。宣布參選台北市長的前立委丁守中表示，洪秀柱真是當前國民黨內的「空氣清淨機」，敢於說真話，敢於堅持理念。

丁守中說，尤其面對現在黨內氣氛低迷，情勢不明，洪仍願意出面說出很多人心中的憂慮，讓他很感動。

丁守中指出，看到洪秀柱除了表達對當前黨內情勢的憂心，甚至公開為他抱屈，稱讚他學經歷與能力俱優，卻總在黨內初選這關被卡住，也讓他感同身受，並感到衷心感謝。

國民黨前主席洪秀柱今受訪時認為，對於立委蔣萬安角逐台北市長，應再給他一段時間歷練...
國民黨前主席洪秀柱今受訪時認為，對於立委蔣萬安角逐台北市長，應再給他一段時間歷練。宣布參選台北市長的前立委丁守中表示，洪秀柱真是當前國民黨內的「空氣清淨機」，敢於說真話。記者楊正海／攝影
分享

洪秀柱丁守中國民黨
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

基隆市議長宋瑋莉決定選市長了 宣布爭取黨內初選

2017-12-28 17:31

綠營台南市長選戰爆內鬥 議員：挺扁傷害民進黨？

2017-12-28 15:32

影／歐巴桑聯盟成立 搶攻2018縣市議員席次

2017-12-28 13:53

【即時短評】饒吳政壇恩怨 糾纏2018年台東縣長選舉？

2017-12-28 08:28

新聞眼／台南這局...吳朱聯盟挑戰賴神光芒？

2017-12-28 00:11

民進黨百里侯人選 台東劉櫂豪、南投洪國浩

2017-12-28 00:11

吳敦義欽點？高思博願為藍拚南市長

2017-12-28 00:11

藍台東縣長整合有解？ 參選人共識：盡快內部民調定人選

2017-12-27 20:06

高思博參選台南市長？ 謝龍介：最快春節前宣布提名人選

2017-12-27 19:23

影／角逐南投、台東縣長 綠提名洪國浩、劉櫂豪

2017-12-27 18:13

2018選舉 民進黨提名洪國浩、劉櫂豪參選縣長

2017-12-27 16:51

蔡英文交付兩個神秘信封 推薦劉櫂豪、洪國浩選縣長

2017-12-27 16:39

政論節目搶著上 參選人花錢買曝光

2017-12-27 16:11

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

護照出包遭懲 前領務局長：飛來橫禍難以置信

2017-12-28 07:03

各界慰留推崇彭淮南 沈富雄：我只有啞口無言

2017-12-28 08:34

海官爆管理風波 陸軍退將告訴你當年陸官怎麼處理

2017-12-28 01:40

抓到了！中正高中蔣公遭斬首 銅像頭竟藏立院旁帳篷

2017-12-28 14:01

施政頻出包 卓榮泰坦承護照事件「太扯、太離譜」

2017-12-27 23:47

葉俊榮要和軍方討論衞哨SOP 學者：停車受檢就對了

2017-12-28 01:43

彰化和美千人直搗台中火力發電廠 怒吼反空汙

2017-12-28 10:18

拒收世大運泳池 鄭文燦：專業評估後才敢攤在陽光下

2017-12-28 12:06

【重磅快評】南機場難如登天 柯市府難道是騙子？

2017-12-28 16:54

護照出包／知情人士：龔中誠說不知情 實在說不過去

2017-12-28 14:44

彰化縣長魏明谷主張廢縣：應一律改直轄市

2017-12-28 15:05

扁提募兵制是大錯誤 學者：蔡英文怕改革影響連任

2017-12-28 14:12

婦聯會協商再出震盪！ 潘維剛宣布辭去常委職務

2017-12-28 14:18

葉毓蘭：砍再多退休軍公教年金 也不夠政府揮霍

2017-12-28 08:50

新護照出包…領務局長下台 加拿大代表調回

2017-12-28 00:11

影／地方媽媽籌組歐巴桑聯盟 宣布參選2018縣市議員

2017-12-28 11:40

領務局：新版護照20萬本 成本約8千萬

2017-12-27 21:58

中央印製廠：原稿絕非從網路找的

2017-12-28 00:11

柯P抬走抗議者 周偉航：哪天不抬看英德怎麼辦

2017-12-28 16:31

杜勒斯當桃機 機捷也誤用

2017-12-28 00:11

新聞眼／台南這局...吳朱聯盟挑戰賴神光芒？

2017-12-28 00:11

非直轄市缺錢缺人…賴揆：研議行政區重劃、修財劃法

2017-12-28 00:11

不願「助紂為虐」 潘維剛辭婦聯會常委

2017-12-28 12:39

礦業法兩天審不完 徐永明怒飆召委

2017-12-28 10:42

國衛院空汙報告：PM2.5與肝癌有關 中南部高風險

2017-12-27 23:58

核四封存到期 徐國勇：核四絕對不會重啟

2017-12-28 12:28

黨內勸進蔣萬安選北市長 洪秀柱：應再給他時間歷練

2017-12-28 13:19

徐永明批護航礦業法 與主席邱志偉互罵

2017-12-28 10:38

砍蔣公銅像的頭 台灣建國工程隊：一切為轉型正義

2017-12-28 18:04

基隆市議長宋瑋莉決定選市長了 宣布爭取黨內初選

2017-12-28 17:31

事蹟狂到吃手手！ 2017十大形象崩壞名人

2017-12-28 16:11

王定宇說一個兵可炸掉一輛坦克 黃安：秀腦殘下限

2017-12-28 13:30

辜嚴倬雲急撤案 律師：不願外界誤認婦聯會鬧雙胞

2017-12-28 15:28

蔡英文：陸在東亞的軍事動態 已影響區域安全

2017-12-28 10:03

快訊！婦聯會同意與內政部簽行政契約與備忘錄

2017-12-28 18:15

兩岸明年可能破冰？ 邱毅：只會更加兇險

2017-12-28 19:17

【重磅快評】護照出包罪無可赦 斷交倒顯得雲淡風輕？

2017-12-28 14:10

重啟協商關鍵時刻 辜嚴倬雲再出手

2017-12-27 23:31

桃園拒收游泳池 柯P：好東西大家一定搶著要

2017-12-28 11:25

洪秀柱說蔣萬安需歷練 丁守中讚：她是黨內空氣清淨機

2017-12-28 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top