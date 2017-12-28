洪秀柱說蔣萬安需歷練 丁守中讚：她是黨內空氣清淨機

2017-12-28 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱今受訪時認為，對於立委蔣萬安角逐台北市長，應再給他一段時間歷練。宣布參選台北市長的前立委丁守中表示，洪秀柱真是當前國民黨內的「空氣清淨機」，敢於說真話，敢於堅持理念。

丁守中說，尤其面對現在黨內氣氛低迷，情勢不明，洪仍願意出面說出很多人心中的憂慮，讓他很感動。