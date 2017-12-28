民進黨百里侯人選 台東劉櫂豪、南投洪國浩

民進黨昨天提名草屯鎮長洪國浩（左）、立委劉櫂豪（右）參選南投縣、台東縣長，蔡英文總統（中）勉勵兩位縣長參選人，盼他們能「翻轉南投、改變台東」。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

民進黨昨天通過徵召立委劉櫂豪及草屯鎮長洪國浩參選下屆台東、南投縣長，完成第二波提名作業。會後黨主席蔡英文親自陪同造勢，希望南投及台東的鄉親，給兩位優秀的候選人一個執政機會。

民進黨選對會也在中執會報告，指屬初選區的宜蘭縣、嘉義縣、台南市及高雄市，應會等到明年農曆年後再舉行。

據轉述，昨天選舉對策委員會召集人林錫耀在中執會指出，由於立法院將舉行臨時會，因此初選民調擬在明年元宵節後再進行。最近被指連任選情亮紅燈的澎湖縣長陳光復坦言，澎湖選情受到軍公教年金改革影響，外界都說他民調很低，但並非是因為他做不好；他也重提「偏遠離島加給」，並指澎湖的離島加給不如金門，盼能調高，盼行政院多關照。

據轉述，蔡英文也回應，強調她對這些狀況很心疼，希望陳光復與澎湖立委楊曜繼續加油，但年金改革攸關國家的永續經營，政府一定要做。

中執會後，蔡英文與劉櫂豪、洪國浩攜手面對媒體造勢。她說，洪曾擔任南投水利會會長，為民進黨在南投開疆拓土，得到一個難得的席次。尤其洪國浩在草屯鎮長任內，將鎮公所龐大債務還清，證明了洪是一個說到做到的人。

蔡英文介紹劉櫂豪是她在政大教書時的學生，且是國會評鑑第一名的立委。劉在基層跑得很勤，「全台東的人都看得到他、找得到他、而且也相信他。」

台東提名作業 藍下月底完成

民進黨昨天提名立委劉櫂豪挑戰明年台東縣長，但國民黨內卻陷入台東縣議長饒慶鈴與立委廖國棟兩強相爭局面。國民黨副主席曾永權昨下午出面主持第二次協調，雖無結論，但會中初步共識，要以最快時間，以黨內民調決定人選。

饒慶鈴說，昨天協調會氣氛很好，雖無具體結論，但大家已有共識，黨中央會再盡快主持第三場協調。廖國棟則示，兵貴神速，為讓國民黨明年台東縣長參選人能及早就戰鬥位置，雙方已同意近期辦理民調。縣黨部主委吳秀華說，縣黨部最慢下月底前會完成提名作業。