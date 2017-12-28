新聞眼／台南這局...吳朱聯盟挑戰賴神光芒？

2017-12-28 00:11 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 唐秀麗



國民黨主席吳敦義（左）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台南長期由綠營執政，明年選舉綠營有六人表態參加市長初選，藍營則顯得士氣不振，昨天傳出吳敦義欽點高思博扮演藍營刺客，高也表態，中生代應戰，願受中央調遣，衝撞台南市選情。

高思博的父親高育仁曾任台南縣長等要職，但高育仁久未經營地方，高家還有多少影響力待考驗，高思博出馬，固可象徵國民黨「吳朱合作」的團結；但高仍然得面對地方政情考驗，外傳藍營有十多名議員聯名公開力挺無黨籍的陳子敬，曾代表國民黨參選台南市長黃秀霜仍有意再投入，這些都需藍營整合 。

太陽花學運領袖林飛帆，曾暗諷在台南市「某黨推個西瓜出來都會當選」；綠營只要獲黨內提名，加上賴執政光環，等於當選台南市長，因此綠營六個參選人都爭相尊賴，爭搶「神」的加持。

賴清德上周回台南召開前瞻會議，立委黃偉哲與賴清德、代理市長李孟諺三人合吃冬至湯圓，學習市政、全程參與，營造接班人形象，陳亭妃也趕來與賴清德在寺廟參拜。前副市長顏純左更以自己才能真正無縫接軌。王定宇、 葉宜津等人也忙著站在賴神身旁卡位。

「內行人看門道、外行人看熱鬧」，以賴清德目前高度，不可能明示支持任何一位參選人，但新潮流系南市議員紛紛加入黃偉哲陣營，勞動部前政務次長郭國文、市議員邱莉莉當團隊發言人，曾任市政顧問、賴清德幕僚黃先柱擔任召集人。對賴神支持誰，綠營支持者都會各有心證。

如果最後國民黨由高思博參賽，台南市長之役也許可視為吳敦義聯手朱立倫對決賴清德的前哨戰。