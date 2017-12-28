吳敦義欽點？高思博願為藍拚南市長

前立委高思博昨表態，願為國民黨披掛上陣參選台南市長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市長朱立倫妻舅、前立委高思博昨表示，中央若全面安排中生代應戰，如立委蔣萬安也表態參選台北市長，他願披掛上陣參選台南市長一局，配合中央調兵遣將。

高思博近來開設粉絲頁、勤上政論節目，上周還與台南議員召開記者會為民請命，動作頻頻。上周四傳出黨主席吳敦義欽點要他投入台南市長選戰。但他認為，主席雖希望他幫黨，但選舉須靠黨全力幫忙，「全國一盤棋」，盼由中央全面安排中生代應戰。

高思博形容，明年各縣市長選戰對國民黨來說是「兵凶戰危」，尤其台南是「九死一生」，連曾任省議長的父親高育仁都不贊成他參選，但他說，此次選舉不是一人一家或一縣市的事，是關乎國民黨在台灣的生死存亡之戰，即使可能是「犧牲打」，也要奮力一戰。

「犧牲也要犧牲得有價值」，高說，國民黨要跳脫舊框架，須全面性從人選和戰法革新，讓中生代應戰，採取新的選舉策略，如此到艱困選區參選才有意義。

對外界認為他出馬將象徵吳朱合盟，高說，明年大選國民黨成績打得好，於公於私對大家都是好事，相信黨內每個人的立場都一致。他呼籲黨中央盡快推出確定人選，周延配合全國性戰略。朱立倫昨天被問到高思博參選台南市長一役 ，他說，未跟高討論，但黨應全盤考量誰能獲民意支持。

目前泛藍陣營已有台南大學前校長黃秀霜公開爭取國民黨提名，前台南市警察局長陳子敬也宣布以無黨籍參選台南市長。

國民黨組發會主委李哲華昨表示，黨中央會依據提名特別辦法規定，在高思博正式宣布參選後，展開徵詢和協調的提名作業。國民黨南市黨部主委謝龍介表示，市長提名最後是否徵召尚未決定，最快春節前人選才會出來。