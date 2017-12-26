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柯文哲自誇要推用得到的建設 丁守中：那內湖交通呢？

2017-12-26 17:25聯合報 記者周志豪╱即時報導

台北市長柯文哲就任滿三周年，昨還舉辦就職三周年暨政績報告。表態爭取國民黨提名參選明年台北市長的前立委丁守中批評，柯整篇報告「誇大不實，爭功諉過」，點名包含軸線翻轉、内湖堵車、市場改建與公共住宅等重大建設，毫無建樹、跳票連連。

丁守中質疑，柯文哲説拒絕亮點政治，要建人民用得到的建設，那針對内湖堵車問題，明明市府早已規劃好的台北捷運環狀線北環段、及台北東側南北向軌道運輸系統等市民需要的建設，柯為何遲遲不做？只會說漂亮話，卻解決不了問題。

柯文哲自誇做了別人不做的市場改建與公共住宅，丁守中也反駁，相關措施只是既定政策延續，反倒是柯住家附近的東門市場50年老舊依舊，柯三年來做了什麼？柯選前承諾四年蓋兩萬戶公宅，至今僅開工七處，共2268戶，這不只跳票，「已是騙票」。

丁守中也提到，柯文哲宣稱實現台北西區「軸線翻轉」，但事實是，光西區門戶計劃最重要的雙子星案連招標都還沒開始，軸線翻轉至今成效有限，柯的說法對西區老舊社區民衆既不負責，也不公平。

柯文哲昨天提到啟動東區門戶計劃，將讓南港從過去黑鄕變充滿潛力的東區新門戶。丁守中質疑，包括國家生技園區、流行音樂中心、國家會展中心二期、四鐵共構的南港車站建設，在柯上任前已有規模，南港也早非黑鄉，反而柯上仼三年來幾無變化。

丁守中柯文哲公共住宅
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