澎湖劉陳昭玲不選…藍5雄群起 民調尋強棒

澎湖縣議長劉陳昭玲婉拒參選澎湖縣長，讓國民黨布局大亂。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

明年縣市長選舉，被國民黨設定為有機會勝選的澎湖縣，黨中央原本已鎖定徵召澎湖縣議會議長劉陳昭玲參選，但劉陳昭玲以家庭因素為由，再度婉拒參選，讓黨中央布局大亂，黨內正針對其他強棒人選展開徵詢，並且展開民調，最遲在農曆春節前就會公布名單。

國民黨澎湖黨部前主委鄭清發已公開表態參選縣長，包括副議長陳雙全，加上兩名前縣長賴峰偉及王乾發，以及馬公市長葉竹林，五雄群起。

國民黨澎湖縣黨部主委呂永泰也是黨內點名的適當人選，但呂永泰身負輔選重任，選情變化能否如預期，恐也有變數。

國民黨在上一次的澎湖縣長選舉，早已鎖定劉陳昭玲，當時她以身體因素婉拒參選，明年選舉國民黨內部民調顯示，如果劉陳昭玲出馬參選，澎湖藍綠變天的可能性相當大，但沒想到劉陳昭玲再度以家庭因素為由，不願參選。

劉陳昭玲的決定，確實讓黨中央相當錯愕，只能啟動備案尋找其他可能強棒，雖然布局生變，但黨中央對澎湖縣長的提名，仍堅持不會辦初選，將透過協調後直接徵召提名參選人。

呂永泰指出，黨中央上周已針對表態參選或隱性參選人進行民調，未來一周到二周內，應該會公布結果，屆時會針對民調高低，再進行協調，希望能讓民調最高者順利出線。