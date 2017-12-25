桃園區市議員 藍7席拚連任、綠新人競逐

2017-12-25 00:05 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 張裕珍



桃園市議員范綱祥計畫轉戰立委，將不參選下屆市議員。 圖／桃園市議會提供 分享 facebook 桃園市桃園區人口成長，市議員下屆席次將從11席增至12席，現任議員除民進黨籍范綱祥要轉戰立委選舉，其餘10人都要拼連任。

民進黨新人連同現任者至少9人要競逐黨內初選，街頭巷尾早可見選舉看板高掛，選情激烈。

桃園區本屆市議員共11席，本屆國民黨提名7席全上，李曉鐘、萬美玲、蘇家明、黃婉如、陳美梅、詹江村與林政賢深耕基層、選服扎實，都續拼連任，黃婉如下屆更尋求締造「九連霸」佳績。

民進黨本屆4席分別為黃景熙、范綱祥、李光達與邱素芬，環工律師出身的范綱祥曾參選升格前的桃園市長失利，3年前改戰議員成功，他已表態不會參加下屆市議員黨內初選，要轉戰立委，其餘3人要尋求連任。

民進黨本屆桃園區市議員提名6席，下屆因總席次增加1席至12席，可望將提名增加至7席。

除了現任市議員3席，至少6人浮出檯面要參加黨內初選，包括前立委黃宗源兒子黃永鎮、立委鄭運鵬助理練昱廷、前市黨部執行長謝瑞明、中正里長黃家齊、前議員廖輝星妻子也是前市代李伯瑟，以及臉書「桃園人」版主余信憲。

民進黨內初選採民調進行，首次參選的新人可加權10%，未滿35歲再加碼10%，不過能加權者得是純正「政治素人」，僅謝瑞明、余信憲有加權資格。

黃永鎮、練昱廷曾參加黨內初選落敗，黃永鎮上次初選民調僅以0.004%飲恨，被視為熱門人選。

另綠黨羅岳峰上次參選桃園區市議員失利，也表態繼續參選，要為青年發聲。