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蔡政府特別預算舉債破兆 綜所、營所稅收卻雙減

聯合報 / 記者陳熙文沈婉玉／台北報導
立法院臨時會昨天經表決，同意行政院辦理前瞻計畫後續四年四二○○億元特別預算籌編。記者林澔一／攝影
立法院臨時會昨天經表決，同意行政院辦理前瞻計畫後續四年四二○○億元特別預算籌編。記者林澔一／攝影

立法院臨時會昨天通過「前瞻後續四年籌編同意案」，依前瞻條例續編四二○○億元；若加上這項舉債額度，蔡政府自二○一六年上台後，特別預算舉債規模將突破兆元。我國財政支出雖呈增加趨勢，收入卻減少，受減稅及企業獲利衰退影響，今年綜所稅、營所稅收雙減，合計跌破五千億元大關，所得稅一點一兆元預算目標恐難達標。

前瞻擴至八千四百億

蔡政府上台以來，推出包括前瞻特別預算案四二○○億元、「新式戰機採購特別預算案」二四七二億三八八三萬元，以及振興紓困特別預算二一○○億元，已有八七七二億餘元的規模，如今再編列四二○○億元，總體規模突破兆元，達一兆二九七二億餘元。總統府發言人丁允恭昨表示，感謝立委們支持預算籌編案，對國家經濟發展將有莫大助益；尤其在新冠肺炎疫情肆虐後，透過擴大公共建設，更能有效提供經濟動能，也可替台灣未來產業競爭力打底。

立法院日前聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫後續四年經費」。依前瞻條例第七條第一項規定，前瞻計畫以四年為期程，預算上限為四二○○億元，期滿後後續預算及期程，經立院同意，以不超過前期預算規模及期程，以特別預算編列。行政院主計總處希望立法院同意辦理後期四二○○億元的預算籌編，這也等於擴編前瞻預算至八四○○億元。

立法院二○一七年審查前瞻基礎建設特別預算時，曾上演水球和麵粉大戰。圖／聯合報系資料照片
立法院二○一七年審查前瞻基礎建設特別預算時，曾上演水球和麵粉大戰。圖／聯合報系資料照片

只有民眾黨團堅決反對

針對「前瞻基礎建設計畫後續四年經費」，立法院日前朝野協商，民眾黨團堅決反對編列前瞻第二期預算，並提出附帶決議，認為應設立前瞻特別預算資訊公開專區，並對各縣市政府執行狀況進行統整，資訊一併揭露，但未取得共識，本案最後保留。

時代力量黨團提出八案附帶決議，三案修正通過、四案保留、一案撤案；國民黨團提出兩項附帶決議，包含要求提供前瞻預算各縣市實施計畫經費編列情形表、將高中職以下各級學校電力設備改善納入前瞻二期預算籌編，皆修正通過。

立法院昨天院會處理時，共九十九位立委出席，以九十五票同意、四票反對，確定通過續編四二○○億元前瞻預算，並通過相關附帶決議。民眾黨團立委賴香伶、蔡壁如、高虹安、邱臣遠皆投下反對票。

營所稅收大減八五八億

另一方面，一○八年度所得稅結算申報已完成，根據財政部財政資訊中心初步統計，個人及企業繳稅件數都較去年增加，但金額都較去年減少。尤其是營所稅，因企業獲利衰退及減稅措施上路，營所稅稅收大減八五八點四四億元，創三年新低，年減逾兩成。

立法院 營所稅 民眾黨 前瞻基礎建設

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