聽新聞
test
0:00 / 0:00

前瞻預算 國發會盤整 蘇揆：7月中完成籌編

聯合報 / 記者賴于榛／台北報導
行政院長蘇貞昌要求前瞻基礎建設特別預算先期作業加速進行，在七月中旬完成籌編。 圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌要求前瞻基礎建設特別預算先期作業加速進行，在七月中旬完成籌編。 圖／聯合報系資料照片

立法院臨時會昨表決通過前瞻特別預算後續四年籌編同意案，依前瞻條例續編四二○○億元，續編項目依法將為軌道建設、綠能建設、數位建設等八大項，細節正由國發會盤整中。行政院蘇貞昌昨在行政院會要求，前瞻基礎建設特別預算的先期作業加速進行，相關部會務必在七月中旬左右完成籌編。

蘇貞昌也提醒各部會首長，預算有限，請互相體諒，讓預算用在刀口上，順利編制妥善，有利於各項工作的進行。

行政院前瞻基礎建設的經費續編昨在立法院臨時會獲同意。蘇貞昌提醒部會首長，幾項優先的法案及前瞻基礎建設後續四年的預算籌編都要經過審查通過，務必做好論述的準備，讓議案都能順利通過。

蘇貞昌要求，前瞻預算的先期作業加速進行，相關部會務必在七月中旬左右完成，並配合國發會、主計總處的作業要求，審慎提出相關計畫的內容、編列預算。

這次續編預算，使用範圍依法仍是八大類，包含軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業之建設。

政院人士表示，預算續編各部會陸續處理中，已完成的先送國發會盤整，待計畫通過，再由主計總處編列預算；主計長朱澤民表示，相關預算編列待國發會盤整後提出。

蘇貞昌 行政院 前瞻基礎建設 軌道建設 國發會 朱澤民

延伸閱讀

蘇貞昌指示郵局 趁三倍券預購綁定推廣簽帳卡

公建經費5月達成率近3成 創近5年新高

感謝稅務同仁付出 蘇貞昌：任何政策財政部點頭才敢做

三倍券網頁、超商預購都卡卡 蘇貞昌：馬上就會處理好

相關新聞

蔡政府特別預算舉債破兆 綜所、營所稅收卻雙減

立法院臨時會昨天通過「前瞻後續四年籌編同意案」，依前瞻條例續編四二○○億元；若加上這項舉債額度，蔡政府自二○一六年上台後...

新聞眼／政府舉債 大手大腳花錢 財政惡化加速

相較於二千一百億元的振興紓困特別預算及二千五百億元的新式戰機採購特別預算，立法院昨天通過前瞻基礎建設計畫後四年約四千二百...

舉債增加 學者：錢要花在刀口上

立法院昨天表決通過前瞻後續四年預算四千二百億元，加上紓困振興及新式戰機的舉債，蔡政府任內特別預算舉債規模突破兆元。政大名...

前瞻續編4200億 柯文哲、盧秀燕憂債留子孫

立法院通過「前瞻後續四年籌編同意案」，續編四千二百億預算，新北市長侯友宜表示，希望這些錢一定要用在重大建設方面；台中市長...

前瞻預算 國發會盤整 蘇揆：7月中完成籌編

立法院臨時會昨表決通過前瞻特別預算後續四年籌編同意案，依前瞻條例續編四二○○億元，續編項目依法將為軌道建設、綠能建設、數...

前瞻預算、農田水利法修正案三讀 總統府感謝立委支持

立法院今天三讀通過前瞻基礎建設計畫後續四年預算籌編案，及農田水利法草案，總統府發言人丁允恭表示，蔡英文總統府感謝立委們的...

立院通過前瞻續編4200億 北市府：避免債留子孫

立法院臨時會今天三讀通過「前瞻後續4年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元，蔡政府自2016年上台後，特別預算舉債規...

中央特別預算破兆 楊明州：自會符合公債法規定管控

立法院上午三讀通過前瞻後續4年籌編同意案，續編4200億，蔡政府2016上任後特別預算破兆。高雄市代理市長楊明州表示，中...

特別預算舉債破兆 黃偉哲：具3大條件都全力支持

立法院召開臨時會，今天表決通過「前瞻後續4年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元，確定蔡政府從2016年上台後，特別...

前瞻續編4200億 侯友宜：請給新北好好支持

立法院臨時會今表決通過「前瞻後續4年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元。新北市長侯友宜今受訪指出，前瞻計畫能夠得到...

立院同意續編前瞻4200億 蘇貞昌：7月中旬提出計畫內容

立法院臨時會今表決通過「前瞻後續4年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元。行政院長蘇貞昌則在行政院會時指出，前瞻基礎...

立院通過前瞻預算續編4200億 特別預算舉債破兆！

立法院召開臨時會，今表決通過「前瞻後續4年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元，確定蔡政府自2016年上台後，特別預...

熱門新聞

首見！新冠肺炎引發血栓 害中年男病患勃起4小時

蔣經國「吹台青」要角邱創煥今辭世 享耆壽96歲

高雄補選最新民調陳其邁領先40百分點 名嘴點出李眉蓁兩大危機

立院通過前瞻預算續編4200億 特別預算舉債破兆！

水利會改官派！逾5小時表決大戰 立院三讀農田水利法

許崑源妻怒不道歉就提告 梁文傑回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。