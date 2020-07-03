前瞻預算 國發會盤整 蘇揆：7月中完成籌編

立法院臨時會昨表決通過前瞻特別預算後續四年籌編同意案，依前瞻條例續編四二○○億元，續編項目依法將為軌道建設、綠能建設、數位建設等八大項，細節正由國發會盤整中。行政院長蘇貞昌昨在行政院會要求，前瞻基礎建設特別預算的先期作業加速進行，相關部會務必在七月中旬左右完成籌編。

蘇貞昌也提醒各部會首長，預算有限，請互相體諒，讓預算用在刀口上，順利編制妥善，有利於各項工作的進行。

行政院前瞻基礎建設的經費續編昨在立法院臨時會獲同意。蘇貞昌提醒部會首長，幾項優先的法案及前瞻基礎建設後續四年的預算籌編都要經過審查通過，務必做好論述的準備，讓議案都能順利通過。

蘇貞昌要求，前瞻預算的先期作業加速進行，相關部會務必在七月中旬左右完成，並配合國發會、主計總處的作業要求，審慎提出相關計畫的內容、編列預算。

這次續編預算，使用範圍依法仍是八大類，包含軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業之建設。

政院人士表示，預算續編各部會陸續處理中，已完成的先送國發會盤整，待計畫通過，再由主計總處編列預算；主計長朱澤民表示，相關預算編列待國發會盤整後提出。