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舉債增加 學者：錢要花在刀口上

聯合報 / 記者沈婉玉／台北報導

立法院昨天表決通過前瞻後續四年預算四千二百億元，加上紓困振興及新式戰機的舉債，蔡政府任內特別預算舉債規模突破兆元。政大名譽教授曾巨威提醒，我國舉債增加，但債務支撐力道趨弱、疫情的不確定性增加舉債壓力，以及擴大減稅，恐讓推動財政健全的努力成果受創。

台大經濟學系教授林向愷認為，在低利環境下，錢不是問題，不用擔心會債留子孫，問題是「錢有沒有花在刀口上」。政府常透過特別預算進行重大建設，但事前規畫不夠完整，導致執行狀況不如預期，「錢沒有用在刀口上，發揮不了效益。」

他強調，台灣應把握低利率的時機，多用來建設及發展；只要經濟成長率大於利率，舉債就不會債留子孫，因應高齡化的未來趨勢，需要更多的建設來因應未來需求，目前看來仍有所不足。

疫情不確定性則是另一財政隱憂，曾巨威表示，雖然各國擴大舉債減少衝擊，但何時才能結束不明確，只能超前部署，準備追加舉債、預留財源。

疫情 台大 債務 立法院 戰機

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