新聞眼／政府舉債 大手大腳花錢 財政惡化加速

相較於二千一百億元的振興紓困特別預算及二千五百億元的新式戰機採購特別預算，立法院昨天通過前瞻基礎建設計畫後四年約四千二百億元預算，才是真正大手筆的舉債支出。

因為今年上半年有五Ｇ兩階段總標金逾一四○○億元貢獻國庫，新式戰機採購明年才要開始編列二四○億元，真正開始執行的只有振興紓困一三○○億元，前瞻未來則將依據前瞻計畫推動進度和國庫調度需求，分四年來融資。

目前看來，截至五月底最新資料，中央政府實際舉債占前三年ＧＤＰ的比重僅百分之廿九點○六，離舉債上限四○點六還有大段距離。

財政部官員分析，新冠肺炎疫情對稅收的影響，下半年將會愈來愈明顯，明年的稅收會反映今年的所得，明年稅收不容樂觀。

也就是說，受到疫情影響，今年歲出和歲入平衡將只是曇花一現，明年又要入不敷出必須舉債，再加上各項特別預算舉債陸續來到，財政惡化的速度恐怕比想像中要快，能不能再大手大腳地花錢，恐怕必須深思。

因應疫情，政府擴大基礎建設支出可振興經濟，但第一期前瞻計畫執行狀況的檢討為何？地方政府在疫情下是否可負擔需配合款支出的前瞻計畫推動？相關重大建設是否因應未來需求？可行性評估和財務評估為何？這些問題都涉及錢是否花在刀口上。

監察院曾指出，我國特別預算編列有常態化之現象、有特別預算編列之浮濫，破壞正常預算體制的狀況，甚至政府恐有將部分支出隱藏於前瞻計畫特別預算，造成一○九年度總預算財政收支平衡假象。

財政健全是任何政府都要面對的問題，尤其我國處境艱難，沒有外國政府或銀行奧援，都要靠自己自立自強，必須先做好準備。