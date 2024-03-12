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剝奪感依舊 年輕人低薪買不起房

聯合報／ 記者陳熙文侯俐安張睿廷／專題報導
太陽花學運學生當時反黑箱、堅持「先立法，再審查」，要求通過兩岸協議監督條例，民進黨政府近八年完全執政，卻冷凍迄今。 圖／聯合報系資料照片
太陽花學運學生當時反黑箱、堅持「先立法，再審查」，要求通過兩岸協議監督條例，民進黨政府近八年完全執政，卻冷凍迄今。 圖／聯合報系資料照片

太陽花學運十周年，當時率先衝入議場的「黑色島國青年連線」發布行動宣言：「我們不願看見台灣青年十年後，還過著廿二Ｋ的生活！」學運既是反服貿，也是年輕人普遍對現狀，與未來感到恐懼，如今年輕人仍然低薪、買不起房，相對剝奪感強烈；學生當時反黑箱、堅持「先立法，再審查」，要求通過兩岸協議監督條例，民進黨政府近八年完全執政，卻冷凍迄今。

曾參與學運的林小姐說，她當時對政府充滿疑慮，擔憂若開放對岸大陸勞工來台，很可能影響未來的工作、薪資，甚至對台灣市場造成嚴重衝擊，如果沒有站出來，位高權重又整天坐在辦公室的大官絕不會聽見年輕人的怒吼、焦慮及無助，大家不希望未來由既得利益者、資產階級代言人決定。

學運議場糾察組成員黃燕茹說，社會對於區域貿易整合的焦慮也是學運爆發的導火線之一，如果開放服貿，大陸服務業大舉來襲，影響層面太廣，年輕人對現狀不滿，更對未來感到焦慮。有學運參與者說，年輕人在兩岸對話的過程中被排除了，彷彿未來已被決定，那份焦慮逐漸形成對馬政府的不信任。

蔡政府執政近八年，兩岸協議監督條例躺在冷凍庫。民進黨內部認為，立法院二○一九年三讀通過「兩岸人民關係條例」增訂第五條之三條文，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」及全國性公投通過後才能簽署，已發揮監督條例的功能。

▌延伸推薦：

太陽花10年 當年的3大拒絕如何震盪台灣發展軌跡？

兩岸協議監督條例 太陽花學運 年輕人 服貿 看見台灣

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