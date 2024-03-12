學運世代 重塑藍綠政治版圖

太陽花學運十周年，學運前國民黨擁有中央地方執政優勢，但學運後政治版圖巨變，民進黨三度總統勝選、兩次完全執政，堪稱學運最大得利者；而隨學運新生的時代力量、台灣基進等第三勢力政黨，一度活躍於政壇，卻大起又大落，如今這股不藍不綠的政治能量幾被柯文哲、民眾黨「獨占」。

太陽花學運被視為藍綠政黨實力消長的重要轉捩點，學運前，藍營掌握中央地方執政優勢。二○○九年縣市長選舉，國民黨取得十三縣市執政，民進黨只當選四席，隔年五都市長選舉，國民黨獲得三席、民進黨二席。

藍從完全執政 一路往下滑

二○一二年總統立委大選，國民黨取得完全執政，馬英九連任總統，國民黨取得過半數的六十四席，民進黨四十席。在政黨票部分，國民黨獲得逾百分之四十四得票、民進黨百分之卅四點六二。

二○一四年太陽花學運爆發，當時台灣社會反中、反藍氛圍濃厚，同年舉行縣市長選舉，六都國民黨只守住新北市，連藍營大票倉台北市，也由當時主打「白色力量」與民進黨合作的柯文哲獲勝；其餘十六縣市，民進黨取得九縣市、國民黨六縣市、無黨籍取得一席。

兩年後的總統立委大選，受香港反送中影響，學運能量持續發酵，蔡英文以六八九萬多票當選總統，完成我國二次政黨輪替。

而自二○一六年以來，國民黨雖曾在二○一八、二○二二的縣市長選舉扳回一城，取得多數縣市執政優勢，但過去三次總統大選皆敗，逐漸形成綠營長期中央執政，國民黨雄霸地方的政治生態。

師大政治所教授曲兆祥分析，太陽花學運是台灣政治發展的重要轉折，由於年輕世代所謂的「九○後」，對國家、文化與社會問題的認知理解，與一九九○年前出生者不同，才是真正造成政治結構根本性轉變的主因。

世新大學行管系主任方凱弘認為，學運對台灣政壇的最重要影響在於「年輕」，年輕人的力量被凸顯，民進黨、民眾黨目前的青年支持度仍勝藍營。從時代力量、柯文哲、民眾黨的崛起，學運根本改變台灣政治版圖，未來至少還有幾年，政壇會持續受到年輕力量影響。

不藍不綠選票 柯文哲接收

太陽花學運影響近十年來藍綠政治版圖消長，而隨學運新興的「泛太陽花」第三勢力政黨起起伏伏，諸如時力、基進黨等都取得國會席次，但今年大選後，時力、基進「泡沫化」，不藍不綠的第三勢力選票，幾乎全被柯文哲與民眾黨獨占。

時代力量前秘書長李兆立看盡時力興衰，他表示，「路線不明」向來是第三勢力政黨的致命傷，時力曾被貼上「小綠」標籤，黨內也出現路線之爭，台灣的選舉制度始終有利於兩大黨，也是第三勢力難存續的主因。

方凱弘指出，學運造就的重要政治人物就是柯文哲，柯文哲藉由太陽花學運時的聲勢，與民進黨合作贏下台北市長，經過十年，民眾黨第二次取得立院席次，柯去年大選囊括三百多萬票。