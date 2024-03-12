聽新聞
test
0:00 / 0:00

學運世代 重塑藍綠政治版圖

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰／專題報導
太陽花學運影響近十年來藍綠政治版圖消長。圖／聯合報系資料照片
太陽花學運影響近十年來藍綠政治版圖消長。圖／聯合報系資料照片

太陽花學運十周年，學運前國民黨擁有中央地方執政優勢，但學運後政治版圖巨變，民進黨三度總統勝選、兩次完全執政，堪稱學運最大得利者；而隨學運新生的時代力量、台灣基進等第三勢力政黨，一度活躍於政壇，卻大起又大落，如今這股不藍不綠的政治能量幾被柯文哲、民眾黨「獨占」。

太陽花學運被視為藍綠政黨實力消長的重要轉捩點，學運前，藍營掌握中央地方執政優勢。二○○九年縣市長選舉，國民黨取得十三縣市執政，民進黨只當選四席，隔年五都市長選舉，國民黨獲得三席、民進黨二席。

藍從完全執政 一路往下滑

二○一二年總統立委大選，國民黨取得完全執政，馬英九連任總統，國民黨取得過半數的六十四席，民進黨四十席。在政黨票部分，國民黨獲得逾百分之四十四得票、民進黨百分之卅四點六二。

二○一四年太陽花學運爆發，當時台灣社會反中、反藍氛圍濃厚，同年舉行縣市長選舉，六都國民黨只守住新北市，連藍營大票倉台北市，也由當時主打「白色力量」與民進黨合作的柯文哲獲勝；其餘十六縣市，民進黨取得九縣市、國民黨六縣市、無黨籍取得一席。

兩年後的總統立委大選，受香港反送中影響，學運能量持續發酵，蔡英文以六八九萬多票當選總統，完成我國二次政黨輪替

而自二○一六年以來，國民黨雖曾在二○一八、二○二二的縣市長選舉扳回一城，取得多數縣市執政優勢，但過去三次總統大選皆敗，逐漸形成綠營長期中央執政，國民黨雄霸地方的政治生態。

師大政治所教授曲兆祥分析，太陽花學運是台灣政治發展的重要轉折，由於年輕世代所謂的「九○後」，對國家、文化與社會問題的認知理解，與一九九○年前出生者不同，才是真正造成政治結構根本性轉變的主因。

世新大學行管系主任方凱弘認為，學運對台灣政壇的最重要影響在於「年輕」，年輕人的力量被凸顯，民進黨、民眾黨目前的青年支持度仍勝藍營。從時代力量、柯文哲、民眾黨的崛起，學運根本改變台灣政治版圖，未來至少還有幾年，政壇會持續受到年輕力量影響。

不藍不綠選票 柯文哲接收

太陽花學運影響近十年來藍綠政治版圖消長，而隨學運新興的「泛太陽花」第三勢力政黨起起伏伏，諸如時力、基進黨等都取得國會席次，但今年大選後，時力、基進「泡沫化」，不藍不綠的第三勢力選票，幾乎全被柯文哲與民眾黨獨占。

時代力量前秘書長李兆立看盡時力興衰，他表示，「路線不明」向來是第三勢力政黨的致命傷，時力曾被貼上「小綠」標籤，黨內也出現路線之爭，台灣的選舉制度始終有利於兩大黨，也是第三勢力難存續的主因。

方凱弘指出，學運造就的重要政治人物就是柯文哲，柯文哲藉由太陽花學運時的聲勢，與民進黨合作贏下台北市長，經過十年，民眾黨第二次取得立院席次，柯去年大選囊括三百多萬票。

▌延伸推薦：

太陽花10年 當年的3大拒絕如何震盪台灣發展軌跡？

國民黨 太陽花學運 政黨輪替 柯文哲 民進黨 蔡英文 馬英九

延伸閱讀

柯文哲、王世堅當證婚人 「學姐」黃瀞瑩登記結婚

曾讓柯文哲嗆選錯總統 蔣萬安：力行國小工程今動工、絕不拖延

影／陳宥丞議員港湖服務處喬遷 柯文哲送小草當賀禮

2026布局藍酸連N都沒…哪+1 柯文哲：這是我們小草精神

相關新聞

青年參政 十年起落熱情退燒

太陽花學運十周年，當年青年參與政治風起雲湧，之後每逢大選，「得青年選票得天下」成口號，但實情並非如此。二○二○年總統大選...

學運世代 重塑藍綠政治版圖

太陽花學運十周年，學運前國民黨擁有中央地方執政優勢，但學運後政治版圖巨變，民進黨三度總統勝選、兩次完全執政，堪稱學運最大...

剝奪感依舊 年輕人低薪買不起房

太陽花學運十周年，當時率先衝入議場的「黑色島國青年連線」發布行動宣言：「我們不願看見台灣青年十年後，還過著廿二Ｋ的生活！...

新聞眼／一度搶進政壇 太陽花世代大退潮

太陽花學運開啟青年參政的契機，也醞釀著政治第三勢力的空間，時代力量在二○一六年國會搶下五席立委，並在二○一八年地方選舉有...

後來的我們 太多期待未遍地開花

「這口號不是我想的！」吳崢極力撇清。「當時開會，他們說口號決定好了，是『出關播種』。我說，什麼？出關播種？」時序回到二○...

台灣人認同 維持6成幾無變動

為抗議馬政府黑箱強行通過兩岸服貿協議，太陽花學運當年以「當獨裁成為事實，革命就是義務」號召行動，這場學生運動也被視為是台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。