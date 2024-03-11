終結大交流年代…關係急凍 陸客陸生來台銳減

前總統馬英九執政那八年，無疑是兩岸自一九四九年之後僅見的大交流年代。以陸客為例，在最顛峰時期的二○一五年，曾有超過四一八萬名陸客來台，並助推當年台灣的境外旅客人數首次突破一千萬人次。

陸客來台必遊之地就是南投日月潭，而來到日月潭必定要到玄光寺前刻有「日月潭」三個大字的石碑前拍照留念。由於當年陸客實在太多了，經常為了搶拍照而發生口角，這塊景觀石也因此被戲稱為「吵架石」，日月潭管理處甚至因此再增設七座景觀石，以滿足陸客拍照的需求。

然而，二○一四年三月十八日爆發的「太陽花學運」，扭轉這一切。這場運動拒絕的不只是兩岸服貿協議，而是在各個領域更密切的往來。太陽花學運之後，二○一六年政黨輪替，加上二○二○年新冠疫情爆發，兩岸人員往來大幅倒退。

二○二一年，來台大陸人士僅一萬三二六七人次。即便疫情解封後的二○二三年，也只恢復到約廿二點六萬人次。國民黨主席大陸事務部主任林祖嘉說，這基本上就是回到二○○七年時候的情況，兩岸現在只剩下少數的商務人員往來、探親以及極少數的學術交流。

不只人員往來急凍，陸生來台、兩岸雙邊投資與貿易同樣快速衰退。政大東亞所特聘教授王信賢指出，太陽花學運改變了兩岸關係發展的軌跡，特別是把年輕一代對大陸的態度具體化，並持續影響台灣整個世代。

在失去陸客後，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽無奈地說，歷經三年疫情與疫後不開放的一年，陸客來不來其實也無所謂了，「因為該倒的、該離開的、該轉行的都走光了」，只不過少了一個重要的客源地，勢必將拖慢台灣觀光業的成長動能。

太陽花學運導致兩岸在各個領域逐漸「脫鉤斷鏈」，對台灣的衝擊不只是經濟利益的損失，還在於加重了台灣面臨的安全威脅。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民認為，太陽花學運後，台灣的大陸政策強調主權，但是結果卻適得其反，過去這十年，台灣的主權反而受到更大的壓迫。趙建民指出，更嚴重的是，民進黨政府上台後，兩岸官方已經沒有對話。兩岸往來減少、敵意升高的危害，在二月十四日一艘大陸「三無」漁船在金廈海域翻覆事件中就明顯暴露出來。

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授趙春山說，這件事讓我們發現，有九二共識真好。他說，大陸越界漁民在馬政府時代也很多，但當時兩岸都能透過協商順利解決。

這次漁船事件遲遲無法善後也凸顯出，在長期拒絕與大陸互動往來下，民進黨政府已經沒有足以妥善應對兩岸突發事件的人才與能力。