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美中經貿假脫鉤…攻新南向 供應鏈成形需時間

聯合報／ 記者鍾張涵／專題報導
美中直接貿易連結弱化，但東亞及墨西哥由大陸進口中間財大增，美國非但沒擺脫對中依賴，還讓這些國家更依賴大陸。美聯社
美中直接貿易連結弱化，但東亞及墨西哥由大陸進口中間財大增，美國非但沒擺脫對中依賴，還讓這些國家更依賴大陸。美聯社

近十年，國際局勢、中美衝突，讓台灣電子產業陸續移出大陸，其中尤以電子五哥最具代表。但「如果沒有美中貿易戰，中國大陸其實還是一個很好的製造地，」英業達總經理蔡枝安小心翼翼地說，「就算將關稅等方面考量進去，也是一樣。」

英業達、鴻海、仁寶、緯創、廣達、和碩都已陸續落腳越南、泰國、馬來西亞。蔡枝安表示，英業達在大陸的產能已依客戶要求調整，伺服器產品更因被美國視為涉及國安陸續移出大陸，美國先前擴大晶片銷往中國禁令，就對英業達ＡＩ伺服器及ＣＳＰ出貨帶來影響。

「許多台商初期會轉向越南，因工資較低，但近年開始出現飽和問題。由於當地員工很少移動，台商受區域性因素限制，開始缺人缺工，」蔡枝安解釋，不少台商也前進泰國，如英業達宣布在泰投資一．五一八億美元興建伺服器組裝產線；廣達在泰國、越南雙邊設廠。

但南向仍需時間發酵。緯創執行長林建勳就說，產業鏈需「聚集」才能降低成本，台商在東南亞要重新打造一個如台灣、大陸成熟的供應鏈體系和生態系統，「要複製當年台商在中國華東、華西的模式還需要時間」。

中華經濟研究院特約研究員吳舒婷指出，美中貿易戰後，由於生產基地轉移，外資在大陸進行加工出口的需求減少，美國多項最終產品移轉自東協、台灣、日本、南韓、印度與墨西哥進口。貿易轉向使大陸對部分原材料與中間財的需求縮減，但因其他亞太生產基地中間財需求高，卻遭遇當地供應鏈體系未發展健全，中國又成為東協、印度與墨西哥等地的中間財重要來源國。

此現象引發廣泛討論。吳舒婷解釋，美中直接貿易連結弱化，但東亞及墨西哥由大陸進口中間財大增，美國非但沒擺脫對中依賴，還讓這些國家更依賴大陸，各國以「假性脫鉤」（phoney decoupling）形容這現象。

在此趨勢下，台灣對美出口增加，出口東協、墨西哥、印度的電子中間財也大增，但「傳統產業中間財在各生產基地的市占率多下滑，」吳舒婷示警，這凸顯台灣以幾乎零關稅的電子產品為出口主力；經濟高度仰賴半導體等電子中間財，顯示產業發展不均，並非好事。

▌延伸推薦：

太陽花10年 當年的3大拒絕如何震盪台灣發展軌跡？

半導體 台商 墨西哥 美國

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